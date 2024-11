DIRETTA Conference League, Fiorentina-Paphos | Le formazioni UFFICIALI! LIVE

Non solo Europa League in questo giovedì: per la quarta giornata della Conference League, la Fiorentina ospita il Paphos

Si gioca anche per il nuovo format della Conference League in questa tre giorni di coppe europee: scende in campo la Fiorentina che, per la quarta giornata, ospita il Paphos.

I viola, allenati da Raffaele Palladino, volano in campionato e, nel turno precedente, ha conquistato la settima vittoria consecutiva, sul campo del Como di Cesc Fabregas. Secondo posto nella classifica della Serie A, insieme ad altre squadre, ad un solo punto dalla capolista Napoli di Antonio Conte. Nell’ultima partita disputata in Europa, invece, è arrivata una sconfitta sul campo dell’Apoel Nicosia, la prima dopo due vittorie consecutive. Di contro, gli altri ciprioti del Paphos, guidati dall’allenatore spagnolo Juan Carlos Carcedo, hanno battuto nella terza giornata della coppa l’Astana, conquistando la seconda vittoria e 6 punti in graduatoria, gli stessi dei toscani. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Artemio Franchi’ di Firenze.

FORMAZIONI UFFICIALI FIORENTINA-PAPHOS

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Comuzzo, Pongracic, Parisi; Martinez Quarta, Mandragora; Ikone, Beltran, Sottil; Kouame. All. Palladino

PAPHOS (5-4-1): Ivusic; Bruno, Goldar, Luckassen, Pileas, Dragomir; Correia, Pepe, Sunijc, Tankovic; Jairo. All. Carcedo

CLASSIFICA:

ARBITRO: