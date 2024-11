Arbitro e sfortuna frenano la Lazio: solo 0-0 con il Ludogorets

Dopo quattro vittorie consecutive in Europa League, la Lazio non riesce ad andare oltre lo 0-0 con il Ludogorets

La quinta partita di Europa League per la Lazio di Baroni termina con un pareggio a reti bianche e con tanto amaro in bocca per un discusso episodio arbitrale.

La prima frazione di gioco scorre via senza grandissime emozioni: la Lazio cerca spazi nella difesa del Ludogorets, ma il gioco è particolarmente spezzettato dai tanti falli e quindi dagli interventi del direttore di gara. Al 26′ ci prova Tchaouna che dalla destra crossa basso per Noslin che si coordina male e calcia sul fondo. Prima dell’intervallo nuovo tentativo da parte della compagine biancoceleste con Boulaye Dia che prova a sfruttare un pallone vagante, ma Bonmann in uscita si oppone all’attaccante ex Salernitana.

La ripresa si apre con tre cambi operati da Baroni che getta nella mischia Lazzari, Isaksen e Castellanos al posto di Pellegrini, Tchaouna e Dia e la Lazio aumenta subito il suo potenziale offensivo. Al 60′, sugli sviluppi di uno schema da calcio d’angolo, Guendouzi serve Pedro che riceve, si accentra e lascia partire un destro respinto dall’attento Bonmann. Quattro minuti dopo ci prova Lazzari che raccoglie un cross dalla corsia mancina e calcia di controbalzo, senza però trovare la porta.

Lazio – Ludogorets, tabellino e cronaca della partita

Poi, al 75esimo minuto di gioco, un episodio che farà discutere: l’arbitro croato Strukan viene richiamato al monitor dal Var per rivedere con attenzione un contratto tra Marcus e Isaksen avvenuto nell’area di rigore della formazione ospite.

Dopo una lunga revisione il direttore di gara decide di non concedere il calcio di rigore alla Lazio, tra le veementi proteste dei giocatori in campo e dei tifosi sugli spalti. Rimpianto Lazio anche nel finale, con Guendouzi che calcia di potenza dal limite ma la sua conclusione si stampa sulla traversa.

Lazio-Ludogorets 0-0

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gigot Patric Pellegrini (46′ Lazzari); Guendouzi, Vecino (60′ Rovella ; Tchaouna (46′ Isaksen) , Dia (46′ Castellanos), Pedro (79′ Zaccagni); Noslin. Allenatore: Baroni