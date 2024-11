Tottenham-Roma, Hummels: “Non mi sono pentito. Forse domani è l’ultima spiaggia”

Il difensore tedesco ha parlato di quanto successo nelle scorse settimane, intervenuto in conferenza prima del match di Europa League

La Roma sta vivendo una pessima stagione e probabilmente Mats Hummels ne è in questo momento il simbolo principale. Il difensore tedesco è arrivato da svincolato, ma non è stato praticamente mai utilizzato, non senza polemiche col tecnico Juric. Nei pochi minuti in campo ha segnato un autogol con la Fiorentina e ha sbagliato in copertura sul gol di Lukaku pochi giorni fa.

L’ex Borussia Dortmund, per cui si è parlato anche di un divorzio anticipato, è intervenuto in conferenza stampa accanto a Claudio Ranieri alla vigilia della sfida importantissima contro il Tottenham in programma domani. Calciomercato.it ha raccolto le sue dichiarazioni:

DIFFERENZE TRA RANIERI E JURIC – “Si tratta di una partita molto importante per cercare di piazzarci tra le prime otto, forse è l’ultima spiaggia. Differenze tra Ranieri e Juric? Con Ranieri giochiamo di più come reparto e meno uomo contro uomo, anche se può capitare in alcuni casi”.

CONFRONTO BORUSSIA E ROMA – “Qui ho trovato un gruppo che ha lavorato con serietà. Anche col Borussia ho vissuto dei momenti difficili, ma bisogna crederci sempre. Se continuiamo con questo ritmo a lavorare sono sicuro che le cose miglioreranno nettamente”.

NESSUN PENTIMENTO – “Ho giocato poco perché, quando sono venuto alla Roma, non mi allenavo da tre mesi. Sicuramente mi aspettavo qualcosa di diverso, però non mi sono pentito di essere venuto qui. Quello che conta ora è invertire la tendenza non solo a livello personale, ma anche quello della squadra”.

TOTTENHAM – “È una squadra in un’evoluzione notevole. Giocani con le idee molto chiare e uno dei miei giovani difensori preferiti gioca qui, van De Ven. Secondo me ha dei picchi di velocità incredibili. Dobbiamo reggere l’urto. Mi aspetto una gara complicata”.

VICINO ALLA PREMIER – “Quattro volte sono stato vicino al trasferimento in Inghilterra, ma alla fine non è mai andato in porto. È sempre stato bello giocare qui”.