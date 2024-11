PAGELLE E TABELLINO ASTON VILLA-JUVENTUS 0-0: fantasma Koopmeiners, Martinez miracoloso

Voti, top e flop del match del ‘Villa Park’ valido per la prima fase di Champions League. Conceicao il migliore tra i bianconeri, l’olandese ancora deludente

Ancoro uno 0-0 per la Juventus, che comunque porta a casa un punto prezioso dal ‘Villa Park’ nonostante la super emergenza e gli otto essenti per Thiago Motta.

Il folletto Conceicao suona la carica e spaventa l’Aston Villa, con il ‘Dibu’ Martinez prodigioso nel salvare nel secondo tempo sul guizzo del portoghese. Digne in difficoltà a contenere l’ex Porto, mentre nell’undici bianconero continua a deludere Koopmeiners. Locatelli preziosissimo davanti la difesa, Weah invece non incide da falso nueve. Juve a un passo dagli spareggi di Champions, mentre si complica la strada per l’accesso diretto agli ottavi.

ASTON VILLA

Martinez 7,5

Cash 6,5

Pau Torres 6

Diego Carlos 6

Digne 5

Kamara 6 (78′ Barkley SV)

Tielemans 6,5

Bailey 6 (85′ Philogene SV)

Rogers 6

McGinn 6

Watkins 6,5 (78′ Duran SV)

Allenatore Emery 6,5

TOP Aston Villa: Martinez 7,5 – Guida per i compagni tra i pali e sempre attento nel leggere in uscita gli attacchi in profondità dei bianconeri. Nella ripresa è superlativo nel salvare sulla linea il colpo di testa ravvicinato di Conceicao: provvidenziale e salvifico per Emery.

FLOP Aston Villa: Digne 5 – L’unico lampo è la morbida punizione che si stampa sulla traversa pochi secondi prima dell’intervallo. Per il resto soffre le pene dell’inferno contro Conceicao, che lo salta puntualmente a ogni affondo. Avrà gli incubi stanotte…

JUVENTUS

Di Gregorio 6,5

Savona 6,5 (67′ Danilo 6)

Gatti 6,5

Kalulu 6

Cambiaso 6

Locatelli 7

Thuram 6 (85′ Fagioli SV)

Conceicao 7

Koopmeiners 4,5

Yildiz 5,5 (82′ Mbangula SV)

Weah 5

Allenatore: Thiago Motta 6,5

TOP Juventus: Conceicao 7 – Sguscia e punta l’uomo, facendo ammattire l’ex romanista Digne. L’unico del quartetto offensivo a creare pericoli alla difesa inglese. Martinez con un tuffo prodigioso gli nega la gioia del gol. Folletto.

FLOP Juventus: Koopmeiners 4,5 – Ancora irriconoscibile rispetto al fenomenale giocatore ammirato con la maglia dell’Atalanta. E stasera la febbre non c’entra: spesato e senza idee, non trova mai la posizione per accendersi. Continua a deludere: fantasma.

Champions League, il tabellino di Aston Villa-Juventus: incubo Conceicao per Digne

ASTON VILLA-JUVENTUS 0-0

Aston Villa (4-2-3-1): Martinez; Cash, Pau Torres, Diego Carlos, Digne; Kamara (78′ Barkley), Tielemans; Bailey (85′ Philogene), Rogers, McGinn; Watkins (78′ Duran).A disposizione: Gauci, Olsen, Bogarde, Buendia, Nedelkjovic, Swinkels, Mings, Maatsen. Allenatore: Emery

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona (67′ Danilo), Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Thuram (85′ Fagioli); Conceicao, Koopmeiners, Yildiz (82′ Mbangula); Weah. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Rouhi. Allenatore: Thiago Motta

Arbitro: Gil Manzano (Spagna)

VAR: Hernandes (Spagna)

Ammoniti: Tielemans (A), Pau Torres (A), Bailey (A), Kalulu (J), Weah (J), Koopmeiners (J)

Espulsi: –

Note: recupero 1′ e 5′