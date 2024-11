Juve, Motta difende Koopmeiners e puntualizza: “Aston Villa come il Milan”

Le parole del tecnico dei bianconeri dopo il pareggio ottenuto a Birmingham nella quinta giornata di Champions League

Secondo pari senza reti consecutivo per la Juventus dopo la gara di San Siro contro il Milan in campionato. I bianconeri lasciano Birmingham senza reti fatte né subite e salgono a otto punti in classifica.

La sfida con l’Aston Villa non era facile, soprattutto viste anche le tante assenze. A tal proposito Thiago Motta ha parlato a ‘Prime Video’ illustrando le sue impressioni di quella che è stata la partita del Villa Park: “La gara ci lascia un punto, una gara giocata con equilibrio, con interpreti diversi, ma con idee simili a quelle del Milan. Abbiamo concesso poco e creato poco perché abbiamo giocato con grande equilibrio per fare in modo che l’Aston Villa non trovasse quello che cercava. Abbiamo avuto poi l’opportunità con Conceiçao, chiarissima, che non si è conclusa bene in gol. tutto sommato abbiamo fatto un’altra buona prestazione, dove porteremo un punto e continueremo a lottare per la qualificazione”.

Su Koopmeiners: “La gara con lo Stoccarda è stata la più difficile e complicata, loro hanno imposto il loro gioco. Koopmeiners sta giocando in una posizione non facile, tra le linee, soprattutto in partite come questa. Dall’altra parte o con Cambiaso o con Thuram era difficile. Si vede che quando gioca più indietro cambia in meglio, vede più il gioco e si sente più comodo, come succede nella nazionale olandese. Però in questa situazione deve dare un contributo in fase offensiva, può farlo perché lo ha già fatto. Credo che sia un giocatore speciale, sono contentissimo di averlo, mi da tranquillità quando lo vedo in campo, aiuta tantissimo. Ogni tanto mi viene da cambiarlo, ma è difficile”.

Sulle prossime gare: “Ogni gara dovremo giocarla con la nostra identità e idee e sappiamo cosa dover affrontare. Vogliamo sempre vincere, ci sarà Manchester City, Club Brugge e poi Benfica, è un momento importante dove noi dobbiamo giocare ogni gara al massimo. I conti li faremo l’ultima partita. Ci saranno tante partite da giocare considerato anche campionato e Coppa Italia”.