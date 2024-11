Dimissioni UFFICIALI del tecnico: “Credo sia il momento giusto”

La decisione dopo un totale di venti partite in panchina. Il Presidente: “Lavoreremo duramente per trovare un nuovo allenatore”

Nuovo cambio ufficiale in panchina. Age Hareide non è più il commissario tecnico della Nazionale islandese. Attraverso una nota ufficiale pubblicata sul suo sito, la Federazione rossoblu ha reso noto la decisione presa dal 71enne allenatore.

Arrivata terzo nel suo girone di Nations League, l’Islanda dovrà giocare a marzo lo spareggio per restare in Serie B contro il Kosovo. A dicembre, invece, conoscerà le avversarie per le qualificazioni ai prossimi Mondiali del 2026 in Canada, Messico e Stati Uniti. Hareide ha commentato così la sua scelta di rassegnare le dimissioni: “Mi sono divertito con la nazionale islandese, ma credo che questo sia il momento giusto per ritirarmi. Stanno per arrivare tempi entusiasmanti per la selezione e per molti giovani calciatori che cresceranno come leader della nazionale”. Il presidente Orlygsson ha aggiunto: “Voglio iniziare ringraziando Age per il suo buon lavoro e per aver migliorato tanti giocatori che saranno il futuro della Nazionale islandese. Lavoreremo duramente nelle prossime settimane e nei prossimi mesi per cercare un nuovo commissario tecnico”.