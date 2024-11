Verdetto Milan, Fonseca out: “Esonerato anche con la vittoria”

La tifoseria del Milan chiede l’esonero di Fonseca, è finita la pazienza con l’allenatore portoghese: sui social si scatena la bufera, ora non c’è più scampo

Il Milan approcciava la partita con lo Slovan Bratislava, in Champions League, con grandi aspettative. Un match da non fallire, per i rossoneri, per provare a centrare una vittoria che potrebbe essere fondamentale per le ambizioni di passaggio del turno. Ma la squadra di Fonseca, ancora una volta, ha offerto una prestazione altalenante e con tante pause. Con errori a dir poco marchiani che hanno scatenato la furia dei tifosi.

A una buona proposta offensiva, ha fatto da contraltare ancora una volta una fase difensiva horror. Con la retroguardia che è stata pescata due volte altissima e presa d’infilata dagli slovacchi quasi senza trovare opposizione. In una prima occasione, il Milan si è salvato perché Pavlovic si è immolato sulla linea sul tiro di Strelec, nella seconda occasione Barseghyan ha potuto involarsi tutto solo addirittura dalla propria metà campo, fino al capolinea.

Un contropiede clamoroso, ancor più perché subito in situazione di vantaggio. Ed è stato, davvero, la goccia che ha fatto traboccare il vaso per tanti appassionati rossoneri, che hanno ‘scaricato’ definitivamente Fonseca. Inconcepibile, per molti, subire un gol del genere. E a questo punto in tanti invocano l’esonero anche se il Diavolo dovesse riuscire a vincere la partita. Ecco una carrellata dei commenti più furiosi da ‘X’:

Cacciate Fonseca — Riccardo Tarlazzi (@RickyTarlazzi) November 26, 2024

Tipica partita che va sbloccata entro il ventesimo sennò rischi di innervosirti e compromettere il risultato.

Fonseca invece va esonerato con precisione chirurgica ovvero al 32esimo del primo tempo — Bellino Craxi (@BellinoCraxi) November 26, 2024

Se non stiamo 0-3 al primo tempo, fonseca può essere esonerato prima del secondo tempo — Samuele 1️⃣9️⃣ (@TrenoTHEO1899) November 26, 2024

#slovanMilan

80 minuti e fonseca va via — 110x100Calcio (@110x100Calcio) November 26, 2024

Adeguata la scritta sulla maglietta che indossa Fonseca #SlovanBratislavaMilan pic.twitter.com/ksEtiqSGAu — I Rigori Col Rio Ave 🔴⚫️🇮🇹 (@disagiavolo) November 26, 2024

Facciamo veramente schifo, questo parla di scudetto e i dirigenti dicono che fonseca va aspettato — Gidik (@PeppeDiCri) November 26, 2024

Comunque vada a finire Fonseca va cacciato. Concedere questi contropiede è da squadra di C#SlovanMilan — Valerio Bianco (@ValeBianco88) November 26, 2024

Purtroppo dopo questa fonseca va cacciato — Il Fonsechiano (@Calelimitato) November 26, 2024