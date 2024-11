Rottura del tendine d’Achille: la stagione di Romagnoli è già finita

Stagione finita per Romagnoli: è confermata la rottura del tendine d’Achille. Tutti gli aggiornamenti sulle sue condizioni

La stagione di Romagnoli è già finita. La conferma è pesantissima: c’è la rottura del tendine d’Achille per il difensore. Il centrale si rivedrà in campo nella prossima stagione.

Come confermato da ‘La Gazzetta dello Sport’, Simone Romagnoli della Sampdoria ha riportato la rottura del tendine d’Achille sinistro. Il difensore si è infortunato dopo pochi minuti nell’ultimo big match di Serie B contro il Palermo. Romagnoli sarà operato e bisognerà attendere per chiarire le tempistiche. Una cosa però è certa: ci vorranno almeno 6 mesi prima del suo rientro in campo. Il campionato del blucerchiato è già concluso.