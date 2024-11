PAGELLE E TABELLINO SLOVAN BRATISLAVA-MILAN 2-3: Abraham rinasce, Okafor non pervenuto

Le pagelle e il tabellino del match di Champions League, valevole per la quinta giornata . Ecco i migliori e i peggiori

Il Milan fatica, ma porta a casa la vittoria contro lo Slovan Bratislava. I rossoneri si sono imposti grazie alle reti di Pulisic, Leao e Abraham.

Tanti problemi in difesa per il Diavolo, male Chukwueze, Calabria e Okafor.

Ecco i voti:

SLOVAN BRATISLAVA

Takác 6

Bajric 5

Kashia 5

Voet 6 – Dat 75′ Marcelli 7

Blackman 6 – Dal 65′ Ihnatenko 6,5

Kucka 6 – Dal 75′ Tolic 4

Savvidis 5,5

Medveděv 5,5

Barseghyan 7

Strelec 6

Metsoko 6

All. Weiss 6,5

MILAN

Maignan 6

Calabria 4,5 – Dal 74′ Emerson Royal s.v.

Tomori 5

Pavlovic 6

Hernández 6

Fofana 6,5 – Dal 74′ Musah s.v.

Reijnders 5,5

Chukwueze 5

Pulisic 7 – Dal 74′ Loftus-Cheek s.v.

FLOP Okafor 4 – Non pervenuto. Lo svizzero torna titolare, ma non riesce ad accendere mai la luce contro una squadra davvero mediocre. Non salta l’uomo e non dà una mano alla squadra in fase difensiva. Dal 45′ Leao 7

TOP Abraham 7,5 – Non fa i ripiegamenti difensivi di Alvaro Morata e non si muove poi così tanto, ma è decisivo in tutte i tre gol ed è quello che deve fare un centravanti. E’ bravissimo nel giocare il pallone con cui lancia Pulisic per la prima rete, fa il velo nella seconda, prima di esultare per il 3° centro personale stagionale. Dal 84′ Camarda s.v.

All. Fonseca 5

TABELLINO

SLOVAN BRATISLAVA-MILAN 2-3

SLOVAN BRATISLAVA (3-4-3): Takáč; Bajrić, Kashia, Voet; Blackman, Kucka, Savvidis, Medveděv; Barseghyan, Strelec, Metsoko. A disp.: Trnovský; Gajdoš, Hrdina, Ihnatenko, Mak, Marcelli, Mustafić, Pauschek, Szoke, Tolić, Vojtko, Zuberu, All. Weiss.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Pavlović, Hernández; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Pulisic, Okafor; Abraham. A disp.: Sportiello, Torriani; E. Royal, Gabbia, Terracciano, Thiaw; Loftus-Cheek, Musah; Camarda, Leão. All.: Fonseca.

GOL: 21′ Pulisic (M), 24′ Barseghyan (S), 68′ Leao (M), 71′ Abraham (M), 86′ Marcelli (S)

AMMONITI: 54′ Chukwueze (M), 57′ Calabria (M)

ESPULSI: 90′ Tolic (S)

Arbitro: Sánchez (ESP)