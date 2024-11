Fonseca trema poi Leao riaccende il Milan: tris contro lo Slovan Bratislava

I rossoneri si impongono a Bratislava dopo un partita di sofferenza e portano a casa tre punti preziosi per la qualificazione

Una partita di sofferenza, ma il Milan supera lo Slovan Bratislava e porta a casa tre punti preziosi per la qualificazione Champions.

I rossoneri partono bene in avvio di gara e schiacciano gli avversari nella propria metà campo, ma sono troppo frenetici negli ultimi metri e fanno fatica a rendersi pericolosi. Ci prova Theo Hernandez all’8′, ma la sua punizione finisce a lato. Il pericolo più grande è al 15′ ed è firmato Slovan: contropiede perfetto, Strelec salta anche Maignan e batte a rete, ma trova Pavlovic a salvare sulla linea.

La scossa sembra accendere il Milan con Pulisic che diventa protagonista: prima conclude debolmente, quindi va in gol al 21′ lanciato a rete da Abraham. È il gol che può mettere in discesa la partita, invece la squadra di Fonseca lascia un’incredibile prateria agli slovacchi che ne approfittano tre minuti più tardi con Barseghyan che si invola in solitaria, salta Maignan e pareggia i conti. L’1-1 fa entrare in crisi i rossoneri che non riescono per tutti il primo tempo ad impensierire più la porta avversaria.

Slovan Bratislava-Milan 2-3: marcatori e classifica Champions

Fonseca si gioca subito la carta Leao in avvio di ripresa, ma il Milan fatica a prendere velocità e appare in difficoltà. Basta un lampo però per accendere i rossoneri e tocca a Leao far scoccare la scintilla: lancio in profondità di Fofana, il portoghese si presenta davanti a Takac e lo supera con un pallonetto.

Il raddoppio rasserena il Milan che dopo pochi minuti trova anche il tris: erroraccio di Strelec che serve Abraham davanti al proprio portiere. L’inglese è freddo nel trafiggere l’avversario e mettere in ghiaccio il risultato. Lo Slovan però trova la forza di riaprire la partita con una rete del neo-entrato Marcelli, ma il 2-3 non cambia più. Fonseca che può sorridere pensando ai tre punti portati a casa e alle tante polemiche in caso di risultato negativo zittite grazie alle reti di Leao e dell’ex Roma.

SLOVAN BRATISLAVA-MILAN 2-3: 21′ Pulisic (M), 24′ Barseghyan (S), 68′ Leao (M), 71′ Abraham (M), 89′ Marcelli (S)

CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE: Liverpool punti 12, Sporting CP 10, Brest 10, Monaco 10, Inter 10, Barcellona 9, Borussia Dortmund 9, Aston Villa 9, Atletico Madrid* 9, Milan* 9, Atalanta 8, Manchester City 7, Juventus 7, Arsenal 7, Bayer Leverkusen 7, Lille 7, Celtic 7, Dinamo Zagabria 7, Bayern Monaco 6, Real Madrid 6, Benfica 6, Feyenoord 6, Club Brugge 6, Psv Eindhoven 5, Paris Saint-Germain 4, Sparta Praga* 4, Stoccarda 4, Shakhtar Donetsk 4, Girona 3, Salisburgo 3, Bologna 1, Lipsia 0, Sturm Graz 0, Young Boys 0, Stella Rossa 0, Slovan Bratislava* 0.