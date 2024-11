Caos cambi nel Milan: Fonseca stravolge tutto, ansia Pulisic

E’ successo davvero di tutto tra il 65esimo al 75esimo di Slovan Bratislava-Milan, match di Champions League, valevole per la quinta giornata

Quanta fatica per il Milan contro lo Slovan Bratislava. La squadra di Paulo Fonseca dopo aver chiuso il primo tempo in parità per uno a uno e aver sofferto davvero parecchio, è tornata avanti grazie a Rafa Leao, al 68esimo.

Il portoghese ha sfruttato al meglio un passaggio filtrante di Fofana e un velo di Tammy Abraham per battere il portiere avversario, con un bel tocco sotto. Il gol del 2 a 1 del numero dieci è così arrivato senza ulteriori cambi, ma un paio di minuti prima, Fonseca era pronto a far entrare Emerson Royal e Ruben Loftus-Cheek.

Cambi bloccati dopo la rete di Leao, dallo stesso tecnico portoghese. Poi è arrivato anche il gol del 3 a 1 di Abraham e a questo punto, l’ex Lille ha deciso di far entrare ben tre giocatori, ma è qui che c’è stata un po’ di confusione, con un ‘cambio nel cambio’.

Milan, Pulisic chiede il cambio

Christian Pulisic, che non era stato scelto per lasciare il campo, ha chiesto di essere sostituito dopo aver avvertito qualche fastidio fisico.

Ad entrare è stato così Loftus-Cheek per l’americano, Musah per Fofana ed Emerson Royal per Davide Calabria. Le condizioni dell’americano verrano chiaramente valutate nelle prossime ore. La speranza è che non si tratti di nulla di grave, ma le smorfie dell’ex Chelsea tengono con il fiato sospeso tutto il mondo rossonero.