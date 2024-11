Kucka senza freni: “Leao camminava, non aveva voglia. E’ difficile giudicare il Milan” – Calciomercato.it

Le dichiarazioni di Kucka. Il centrocampista ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match del suo Slovan Bratislava contro il Milan

E’ vigilia di Champions League per lo Slovan Bratislava, che domani ospiterà il Milan di Paulo Fonseca per la quinta giornata.

Sarà una partita davvero speciale per Kucka, che in passato ha indossato la maglia rossonera, lasciando un ottimo ricordo. Il giocatore si è messo alle spalle un infortunio ed è pronto a giocare: “Mi sento bene – afferma il centrocampista – , è più di una settimana che mi alleno normalmente. Non vedo l’ora di giocare questa partita, ma la priorità è la saluta perché non sono più giovanissimo. Magari riusciamo a rubare un punto al Milan. Ai miei tempi in rossonero ho sempre dato il massimo e ai tifosi piaceva che io combattessi, dando tutto per la maglia. Ero felice del loro sostegno. Il momento più bello è stato sicuramente quando si è vinto la Supercoppa italiana contro la Juventus. Per me il Diavolo è stato un sogno, ho giocato in una squadra di livello mondiale”.

Slovan Bratislava-Milan, Kucka: “Ora Leao è cambiato”

Poi Kucka parla del Milan di oggi e guarda soprattutto all’attacco. Gli avversari più pericolosi sono soprattutto Christian Pulisic e Rafa Leao.

Sul portoghese il giocatore ha usato parole davvero forti: “Il Milan ha tanti giocatori bravi, mi piace molto Pulisic. Leao è davvero forte, quando ero a Parma dicevo sempre che non sarebbe andato lontano e invece è cambiato. Prima camminava in campo e sembrava non avesse voglia di giocare, ora è cambiato ed è un giocatore di livello internazionale”.

Arriva anche un commento sul Milan attuale. Una squadra davvero altalenante: “E’ difficile giudicare il Milan perché una volta giocano bene e un’altra male – prosegue Kucka -. Hanno battuto il Real Madrid, di certo non sarà una sfida facile, ma lotteremo fino alla fine. Spero che il Milan dimostri di soffrire ancora contro una squadra medio-piccolo (sorride, ndr.)”.