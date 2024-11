Fonseca al capolinea, torna Allegri al Milan: scelta già fatta

Massimiliano Allegri di nuovo in rossonero, indizio fondamentale sullo scenario pazzesco e sull’avvicendamento in panchina

Il weekend calcistico in Serie A ha fornito segnali e indicazioni interessanti. Sancendo, tra le altre cose, la mortificazione delle ambizioni di scudetto del Milan, che però, visto l’andamento delle squadre davanti, inizia a vedere seriamente a rischio anche l’obiettivo minimo della qualificazione alla prossima Champions League.

Il Diavolo aveva l’occasione di dare una scossa al proprio campionato, contro una Juventus che si presentava a San Siro incerottata. Ma i rossoneri sono stati imbrigliati dai bianconeri e non sono andati al di là dello 0-0. Che in questo momento significa -10 dal primo posto e anche -9 dalla zona Champions. Un passivo già molto pesante, nonostante ci sia l’asterisco della gara da recuperare con il Bologna.

Inevitabile che ripartano le discussioni su Paulo Fonseca, che proprio non riesce a far decollare la sua squadra. Il portoghese fin qui ha incassato la fiducia del club, ma a questo punto le riflessioni sulla sua posizione tornano d’attualità. E il candidato che molti, nell’ambiente milanista, vedrebbero come ideale per prendere il suo posto e tentare di raddrizzare una annata che sta prendendo una brutta piega si chiama Massimiliano Allegri, ancora in attesa di un’opportunità per tornare ad allenare.

Allegri di nuovo al Milan, il verdetto del sondaggio di CM.IT non lascia dubbi

Per esperienza e carisma, il livornese potrebbe certamente avere le capacità per risollevare il Diavolo. Il ritorno a Milanello dopo oltre un decennio viene sponsorizzato dai votanti del sondaggio di Calciomercato.it sul proprio canale su ‘X’.

Un verdetto nettamente a favore di Allegri, come erede della panchina di Fonseca, visto il 48,6% dei voti raccolti. Decisamente staccati gli altri papabili, con Sarri che ha raccolto il 29,7% delle preferenze. Ancora meno i voti per Xavi (16,2%) e Mancini (5,4%).