Chiesa torna in Serie A: l’indizio definitivo da Liverpool

Per Federico Chiesa potrebbe già concludersi l’avventura inglese, l’ultima mossa dei ‘Reds’ che gli spalanca le porte dell’addio

La nuova vita calcistica di Federico Chiesa, al Liverpool, sta proseguendo tra inciampi vari e perplessità. Dire che le cose per lui ai ‘Reds’ stanno andando in maniera deludente sarebbe persino riduttivo, dato che il giocatore è sparito dai radar da fine settembre e prima aveva fatto in tempo a racimolare solo tre presenze per appena 78 minuti in tutto.

Il tutto, porta a pensare sempre di più che la sua permanenza dalle parti di Anfield potrebbe già concludersi piuttosto presto. Nei suoi confronti, da parte del tecnico Arne Slot sono arrivate parole di incoraggiamento, per cercare di averlo quanto prima a disposizione, ma ancora una volta l’allenatore olandese ha sottolineato come Chiesa fatichi enormemente a entrare in condizione.

L’adattamento al nuovo pianeta calcistico è stato ed è ancora piuttosto complicato, dalle dichiarazioni recenti di Slot si evince come l’attaccante sia tornato ad allenarsi ma ci vorrà ancora qualche settimana prima di rivederlo in campo. E sebbene finora da Liverpool siano arrivate smentite sulla sua partenza in prestito a gennaio, la sensazione è che la pazienza del club non sia infinita e che possa anche essere presa una decisione diversa. Con i club di Serie A che naturalmente osservano interessati e scaldano i motori. Anche perché ci sarebbe un nuovo indizio piuttosto favorevole in tal senso.

Chiesa via da Liverpool, hanno già scelto l’erede: e l’Inter adesso sogna

La possibilità della partenza del giocatore viene evidenziata anche su ‘As’, dove il cronista Daniel Peinado ha spiegato, rispondendo alle domande degli utenti, che il Liverpool pensa seriamente a questa ipotesi, avendo già individuato un sostituto.

Secondo il giornalista spagnolo, si tratterebbe di Rayan Cherki, in uscita dal Lione, vista la delicata situazione finanziaria del club francese di cui provare ad approfittare. A questo punto, rivedere l’ex giocatore della Juventus in Italia inizia ad assumere contorni più concreti. Come raccontato su Calciomercato.it, l’Inter ci sta provando seriamente per Chiesa e adesso potrebbe accelerare.