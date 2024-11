“Vendi e vattene”: contestazione contro Cairo prima di Torino-Monza

I sostenitori granata si sono raccolti fuori allo stadio per protestare contro il numero uno del club: i cori sono chiari

Quarantacinque minuti da soli: gli ultras del Torino hanno deciso di disertare lo stadio nel primo tempo della partita contro il Monza.

Una decisione per protestare contro il presidente Urbano Cairo, ma anche contro una squadra che nelle ultime giornate ha vissuto una pericolosa involuzione. Quattro sconfitte nelle ultime cinque partite per i granata e il buon inizio di stagione già cancellato. Ce n’è per non essere contenti, se ci mettiamo anche il rapporto ormai deteriorato tra parte della piazza e il patron Cairo.

Così fuori dalla curva Maratona e dalle tribune ovest, prima dell’inizio del match, si sono radunati migliaia di tifosi per una contestazione pacifica contro Cairo e la squadra. Striscioni portati fuori allo stadio e cori con destinatario soprattutto il patron del club. “Cairo vendi” uno dei più intonati, insieme al classico “Vattene”.

Torino, contestazione contro Cairo: le ultime sulla cessione del club

Curva maratona vuota nei primi 45 minuti di Torino-Monza con i tifosi che hanno scelto questa forma di protesta per testimoniare la propria insoddisfazione per l’andamento della squadra e la gestione Cairo.

Proprio dal punto di vista societario, nelle ultime settimane si è parlato spesso di una possibile cessione del club con la Red Bull che avrebbe mostrato interesse all’acquisto del club. Uno sviluppo che, al momento, appare ancora lontano dalla conclusione. Le ultime indiscrezioni raccontano di una richiesta di 200 milioni di euro da parte di Cairo per cedere la società. Una richiesta che non ha ricevuto ancora risposta da parte dell’azienda che ha partecipazioni già in diverse club di calcio, oltre che in Formula 1. I tifosi, come dimostrato questo pomeriggio, sperano nella cessione del club ad un gruppo forte e che ha dimostrato, in Germania come in Austria, di saper gestire bene una società di calcio.