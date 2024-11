Settebello Viola con Adli e Kean, il Torino non sa più vincere

Settima vittoria consecutiva per la Fiorentina, che espugna il campo del Como, mentre i granata pareggiano in casa contro il Monza

La Fiorentina non si ferma più, mentre il Torino, invece, non riesce più a vincere. I due match delle 15 si concludono con la vittoria esterna della squadra di Palladino sul campo del Como e con il pareggio interno dei granata contro il Monza.

A Como è Adli a sbloccare il match. Il francese è bravo a calciare con un destro secco da fuori area, che Audero vede sbucare all’ultimo. Il portiere non è perfetto e la Viola sblocca la partita. Il Como comunque tiene bene il campo e crea occasioni. Grande è la doppia chance nella ripresa, ma De Gea è bravissimo a dire di no. E nel momento di maggiore difficoltà è il solito Moise Kean a trovare la via della rete. Un gol che da sicurezza e tranquillità alla Fiorentina. L’ex Belotti prova a rendersi pericoloso, ma la chance più grande per un nuovo gol ce l’ha Ikone, che a tu per tu con Audero calcia addosso al portiere anziché servire il solo Kean. Ulteriore nota negativa per i lariani è il rosso di Dossena nel recupero: salterà la sfida salvezza contro il Monza.

La squadra di Palladino ottiene la settima vittoria consecutiva e vola in classifica al primo posto, in attesa del Napoli, agganciando la coppia nerazzurra formata da Inter e Atalanta.

Torino-Monza 1-1 e Como-Fiorentina 0-2: i tabellini

A Torino invece, in un clima di grande tensione con le proteste della curva Maratona, i granata continuano a non trovare la via della vittoria in un match a due facce.

Nel primo tempo decisamente meglio il Monza, che si rende subito pericoloso con Maldini, ma Milinkovic-Savic è molto bravo in uscita. I gol arrivano però nella ripresa, entrambi da calcio d’angolo. Il colpo di testa imperioso di Masina apre le marcature, ma pochi minuti dopo Djuric risponde, sempre di testa, superando l’estremo difensore serbo. Nel finale la squadra di Vanoli cresce e si rende pericolosa in varie circostanze, ma Turati è bravissimo a blindare il risultato. I granata continuano a non trovare la vittoria e a vivere un momento di difficoltà. Il Monza resta agganciato al treno salvezza, scollandosi, almeno per il momento, dall’ultimo posto.

Como-Fiorentina 0-2

Marcatori: Adli 19′, Kean 68′

Espulsi: Dossena (C) 93′

Torino-Monza 1-1

Marcatori: Masina (T) 59′, Djuric (M) 63′

CLASSIFICA SERIE A: Inter*, Fiorentina* e Atalanta* punti 28, Napoli 26, Lazio e Juventus* 25, Milan 19, Bologna** 18, Udinese 16, Empoli e Torino* 15, Roma e Parma* 13, Verona* 12, Cagliari* e Genoa* 11, Como* 10, Lecce e Monza* 9, Venezia 8

*una partita in più

**una partita in meno