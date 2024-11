Conte richiama in panchina Kvaratskhelia: la reazione al cambio

Reazione tutt’altro che felice al cambio fatto da Antonio Conte: Kvaratskhelia esce dal campo indispettito, ecco cos’è successo in panchina

Al 67′ del secondo tempo, con il Napoli in vantaggio per 1-0, Antonio Conte preferisce togliere Khvicha Kvaratskhelia dal campo dopo qualche lettura che evidentemente non ha convinto il mister. La reazione del giocatore è tutt’altro che positiva.

Nulla si può dire sulla prestazione dell’attaccante azzurro, coinvolto spesso nella manovra offensiva del Napoli. In particolare, nel primo tempo ha sfiorato subito il gol di testa ed è stato sempre pericoloso nell’uno contro uno con Celik.

Dopo aver contribuito con una buona sventagliata al gol di Lukaku, il georgiano è calato di intensità e l’allenatore l’ha richiamato immediatamente in panchina. Le regole valgono per tutti. E dietro i titolari ci sono giocatori che scalpitano, che meritano minuti.

Alla sostituzione annunciata dallo speaker del Maradona, Kvaratskhelia è uscito a testa bassa e soprattutto lontano dalle panchine, preferendo non dare il cinque a Neres. Così, il 77 azzurro ha lasciato il campo dalle parti di Meret, accennando poi qualche cenno d’intesa con i suoi compagni sul terreno di gioco. Il volto, però, ha lasciato trasparire una forma di dissenso alla sostituzione. Una volta preso il giubbotto dal magazziniere, Kvara si è seduto in panchina senza incrociare lo sguardo con Conte.