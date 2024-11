Miretti illude Vieira, un Cagliari perfetto dal dischetto strappa il pari a Marassi

Primo punto per il tecnico francese alla guida del Genoa, i liguri fermati sul pareggio grazie al rigore di Piccoli nel finale: finisce 2-2

Un Cagliari di rigore conquista un punto in casa del Genoa e le due compagini rossoblù restano dunque appaiate in classifica.

Primo punto da allenatore in Serie A per Patrick Vieira, che fino a pochi istanti dal termine aveva assaporato il grande bottino. Decisivo però il rigore trasformato da Roberto Piccoli, uno degli ex della gara, che spiazza Leali e sigla il 2 a 2 finale. Rigore che lo stesso Piccoli si era conquistato per fallo di Martin, con l’intervento in ritardo dello spagnolo su un pallone vagante nell’area di rigore dei padroni di casa.

Proprio un rigore aveva aperto le danze, assegnato per fallo di mano di Thorsby dopo controllo al Var. A trasformarlo però era stato Marin, che anche in questa circostanza aveva battuto Leali, dopo solo otto minuti di gioco. Il Genoa però ha saputo subito reagire, trovando la via del gol con Frendrup, uno degli uomini mercato rossoblù. I padroni di casa avevano poi trovato il vantaggio al 59′. Preciso il destro di Miretti su cross proveniente dalla destra, subito dopo una clamorosa occasione fallita dagli ospiti, con Gaetano che, tutto solo davanti al portiere avversario, aveva letteralmente calciato addosso a Leali.

Genoa-Cagliari 2-2, le due squadre restano appaiate

Nel finale però, come detto, ecco il gol di Piccoli, anche in questo caso su calcio di rigore. Dopo la rete del numero 91 non ci sono state occasioni ed emozioni.

Da segnalare il cartellino rosso dato a Nicolas Viola per fallo su Badelj, ma corretto dall’arbitro Sozza in giallo dopo la revisione al Var. Le due squadre restano quindi appaiate, con la classifica che cambia di poco per Genoa e Cagliari, che salgono ad 11 punti, in attesa di capire quali saranno gli altri risultati delle altre compagini impegnate per la salvezza.

Genoa-Cagliari 2-2

Marcatori: Marin (C) 8′, Frendrup (G) 12′, Miretti (G) 59′, Piccoli (C) 88′.

CLASSIFICA SERIE A: Inter* e Atalanta* punti 28, Napoli 26, Lazio, Fiorentina e Juventus* 25, Milan 19, Bologna** 18, Udinese 16, Empoli 15, Torino 14, Roma e Parma* 13, Verona* 12, Cagliari* e Genoa* 11, Como 10, Lecce 9, Monza e Venezia 8

*una partita in più

**una partita in meno