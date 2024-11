DIRETTA Serie A, Napoli-Roma | Le formazioni ufficiali – LIVE

Dopo Milan-Juventus, l’altro big match della tredicesima giornata del campionato di Serie A vede di fronte il Napoli e la Roma

La sfida delle 18, valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie A, vedrà affrontarsi il Napoli e la Roma: una sfida delicata per entrambe le squadre, anche se per situazioni decisamente diverse.

I padroni di casa, guidati dall’allenatore Antonio Conte, si presentano a questo appuntamento dopo il pareggio ottenuto sul campo dei campioni d’Italia in carica dell’Inter di Simone Inzaghi, mentre la vittoria manca da due turni: 2-0 sul campo del Milan di Paulo Fonseca il 29 ottobre scorso. Le vittorie ottenute ieri proprio dall’Inter, sul Verona, e dall’Atalanta di Gian Piero Gasperini, sul campo del Parma, impongono agli azzurri la ricerca dei tre punti per non perdere terreno dalla vetta della classifica. Di contro, i giallorossi vedono l’esordio, per la terza volta, di Claudio Ranieri sulla panchina, richiamato dopo l’esonero di Ivan Juric, terzo allenatore stagionale dopo Daniele De Rossi. La classifica piange, solo 13 punti conquistati, e la zona retrocessione è più vicina di quella che porta in Europa: dunque, c’è bisogno di una sterzata immediata. Calciomercato.it vi offre la cronaca del matchn dello stadio ‘Diego Armando Maradona’ di Napoli.

FORMAZIONI UFFICIALI NAPOLI-ROMA

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka; Politano, McTominay, Kvaratskhelia; Lukaku. All. Conte

ROMA (4-5-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angeliño; Pisilli, Koné, Cristante, Pellegrini, El Shaarawy; Dovbyk. All. Ranieri.

CLASSIFICA SERIE A: Inter*, Fiorentina* e Atalanta* punti 28, Napoli 26, Lazio e Juventus* 25, Milan 19, Bologna** 18, Udinese 16, Empoli e Torino* 15, Roma e Parma* 13, Verona* 12, Cagliari* e Genoa* 11, Como* 10, Lecce e Monza* 9, Venezia 8

*una partita in più

**una partita in meno

ARBITRO: Davide Massa (Sezione Imperia)