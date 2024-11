Dalla Roma al Napoli: deciso l’affare Scudetto

La scelta è stata fatta: non solo la sfida del Maradona. Il nuovo intreccio di calciomercato è letteralmente vibrante

Sebbene la priorità sia inevitabilmente rivolta agli spunti offerti da questa prima parte di campionato, tra poche settimane a calamitare l’attenzione mediatica saranno anche e soprattutto spifferi e indiscrezioni di mercato. A tal proposito, sorprende fino ad un certo punto che le big abbiano cominciato a scandagliare il terreno alla ricerca di soluzioni interessate.

Sebbene ogni discorso possa sembrare prematuro, non sono poche le trattative che potrebbero assumere sempre più concretezza nel corso delle prossime settimane. In una lotta Scudetto che mai come quest’anno si preannuncia piuttosto incerta, un affare last minute può effettivamente decidere l’inerzia del campionato. Ne sa qualcosa il Napoli, con Manna che non a caso ha già avviato contatti esplorativi per capitalizzare occasioni intriganti per puntellare l’organico a disposizione di Antonio Conte. Sfruttando il confronto di giornata tra Napoli e Roma, inoltre, abbiamo chiesto agli utenti di calciomercato.it di esprimere il loro parere in merito ad un suggestivo affare Scudetto. Il verdetto è stato assolutamente emblematico.

Napoli, ‘scelto’ il colpo Dybala: l’esito del sondaggio di CM.IT

I nostri lettori sono stati infatti chiamati a rispondere a questa domanda: “Tra i calciatori della Roma, chi farebbe più comodo a Conte per la lotta Scudetto?”. Il 29.2% dei votanti ha caldeggiato l’opzione Dybala, ritenendo che l’acquisto della Joya – possa far saltare il banco, alimentando le speranze tricolore degli uomini di Conte.

Al secondo posto, in coabitazione con il 25% dei voti, si sono invece ‘issati’ Koné e Ndicka: il centrocampista e il difensore francese si stanno mettendo in mostra in una stagione comunque molto complicata. Soprattutto l’ex Borussia Monchengladbach, a lungo corteggiato anche dal Milan, sta impressionando tutti per fisicità e intelligenza tattica, evidenziati anche nell’ultimo confronto contro l’Italia in Nations League. Ritornando al sondaggio, ‘chiude’ all’ultimo posto la candidatura di Artem Dovbyk: l’attaccante ucraino – che in estate era finito anche sul taccuino di Manna, prima della virata convinta su Lukaku – ha raccolto ‘soltanto’ il 20.8% di voti.