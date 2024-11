Allenatore avvisa la società: “Due rinforzi a gennaio o darò le dimissioni”

Gli scarsi risultati fanno emergere la frustrazione del tecnico che vuole un centrocampista e un attaccante nella sessione invernale di calciomercato

Manca ancora poco più di un mese alla riapertura del mercato, ma ci sono già allenatori che hanno iniziato a chiedere rinforzi ai rispettivi club per affrontare al meglio la seconda parte di stagione. E provare a raggiungere gli obiettivi.

Non fa eccezione Pepe Mel, 61enne tecnico spagnolo del Tenerife, formazione occupa l’ultima posizione a pari merito con il Cartagena nella Segunda Division (la Serie B spagnola, ndr). Questo pomeriggio i biancoazzurri faranno visita all’Albacete in quello che si prospetta come un vero e proprio scontro diretto in chiave salvezza. Intanto l’allenatore madrileno ha mandato un chiaro messaggio alla società isolana in vista del mercato di gennaio: “Mi servono un centrocampista che sappia costruire il gioco e un attaccante da area di rigore, i nomi non li faccio ma il club li conosce e ha tempo da qui a dicembre per prenderli”. Un vero e proprio ultimatum quello di Pepe Mel al Tenerife che, secondo il portale spagnolo ‘El Gol Digital’, porterà alle sue dimissioni qualora le richieste non saranno soddisfatte. Staremo a vedere.