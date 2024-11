Zirkzee all’Inter: l’operazione folle che mette ko la Juve

Clamorosa indiscrezione di calciomercato con protagonisti l’olandese ex Bologna e uno dei pilastri della squadra di Simone Inzaghi

Zirkzee potrebbe lasciare il Manchester United e la Premier già nel calciomercato invernale. Secondo indiscrezioni dall’Inghilterra, infatti, l’olandese non sarebbe un profilo gradito al neo tecnico dei ‘Red Devils’ Ruben Amorim. Ciò comunque lo appureremo in concreto con le scelte del portoghese. Certo è che il classe 2001 ha fin qui deluso le attese, realizzandolo appena 1 gol nei primi mesi in Inghilterra. L’addio a gennaio sarebbe comunque incredibile, se non altro perché è costato qualcosa come 46 milioni di euro, bonus inclusi, soltanto a metà luglio scorso.

Diverse fonti britanniche sostengono che lo United possa provare a utilizzarlo come pedina di scambio. Più concretamente offrirlo allo Sporting Cp per avere uno sconto su Gyokeres, la macchina da gol svedese che ha fatto le fortune in Portogallo proprio di Amorim.

Ma da Lisbona filtra che la risposta sarebbe del tutto negativa, soprattutto perché non vi sarebbe l’intenzione di vendere il super centravanti (58 gol nel 2024 non ancora concluso…) nell’imminente mercato di riparazione. Lo stesso Zirkzee potrebbe non accettare il ‘declassamento’ in Liga Portugal, preferendo magari il ritorno in Serie A dove è esploso e trovato la sua dimensione.

In questo caso facile pensare alla Juventus del ‘mentore’ Thiago Motta, il quale lo avrebbe voluto con sé a Torino già in estate. Nel mercato invernale le priorità di Giuntoli saranno due difensori, ma se da Manchester arrivasse un’apertura al prestito dell’ex Bologna, ecco che il Football director proverebbe senz’altro a non farsi sfuggire l’occasione.

Seppur con ruoli e caratteristiche diverse, Zirkzee potrebbe essere una sorta di erede di Vlahovic, il quale potrebbe essere ceduto l’estate prossima qualora non dovesse accettare il rinnovo del contratto con annessa decurtazione del suo ricco stipendio.

Zirkzee e soldi per Lautaro Martinez. Dalla Spagna: perché l’Inter potrebbe dire sì

E se Zirkzze tornasse in Italia non a gennaio ma nell’estate 2025? ‘Fichajes.net’ lancia tale ipotesi, ma soprattutto la possibilità di un’operazione clamorosa con protagonisti l’olandese e… Lautaro Martinez. Lo United è a caccia di un nuovo bomber, con Gyokeres in cima alla lista e Osimhen – scrivono pure i media turchi – l’alternativa. Se però entrambi dovessero sfumare, allora i ‘Red Devils’ potrebbero gettarsi a capofitto sul capitano dell’Inter.

Per accaparrarsi l’argentino, che con il gol al Perù ha raggiunto Maradona nella classifica marcatori all time della Nazionale albiceleste, il club di Ineos potrebbe offrire 60 milioni di euro più il cartellino di Zirkzee. Un totale superiore ai 100 milioni, considerata la valutazione di oltre 40 dell’attaccante cresciuto nel Bayern Monaco.

Stando al sito spagnolo, l’Inter potrebbe prendere riflettere e anche accettare un’offerta del genere, liberandosi così del pesante ingaggio del classe ’97 (9 milioni netti più bonus) e mettendo al contempo le mani su un grande talento come Zirkzee che da tempo, in Viale della Liberazione, apprezzano particolarmente.