Provocazione e mani al collo: reazione folle e scatta il far west in campo

Brutte scene alla fine del primo tempo con la provocazione evidente del padrone di casa, poi le mani al collo e il parapiglia totale

Torna finalmente il campionato dopo la terza pausa per le nazionali in tre mesi. Fino a marzo il calcio si vivrà tutto d’un fiato tra le leghe cosiddette ‘domestiche’ e le coppe internazionali. In Serie A si è ripartiti col botto, visto che l’Inter ha schiantato letteralmente il Verona con 5 gol. Ripresa importante anche nel resto d’Europa, in tutte le divisioni, come in Championship con lo scontro tra Coventry City e Sheffield. Due squadre che non lottano per lo stesso obiettivo, ma che avevano bisogno di punti. Alla fine il risultato dice 2-2, con gli ospiti che falliscono il sorpasso alla capolista Sunderland mentre il Coventry centra un punto tutto sommato prezioso per la lotta salvezza che comunque lo vede invischiato nel gruppone in zona retrocessione.

Una partita intensa come quasi sempre capita in Inghilterra a tutti i livelli, compresa chiaramente la B. A rubare la scena e soprattutto condizionare la partita c’è stato però il caos che si è scatenato in campo a fine primo tempo e ha portato all’espulsione di Ahmedhodzic dello Sheffield. Lo svedese naturalizzato bosniaco ha infatti reagito a una brutta provocazione di Bassette e ne ha pagato le conseguenze, a differenza dell’avversario.

Bassette provoca, Ahmedhodzic perde la testa: caos totale in Coventry-Sheffield

Verso la fine del primo tempo del match tra Coventry City e Sheffield, match valido per la 16esima giornata della Championship, la seconda divisione inglese, si è scatenato il caos in campo dopo lo scontro tra due giocatori avversari che non se le sono mandate a dire. Bassette del Coventry ha commesso fallo su Ahmedhodzic, che è finito a terra e ha cominciato a lamentarsi. Un atteggiamento che non è per niente piaciuto allo stesso Bassette, che è andato verso l’avversario e gli ha cominciato a urlare di tutto, ma più che altro è passato all’azione mettendo il gomito sul collo dello svedese naturalizzato bosniaco. E qui la reazione del giocatore dello Sheffield, che non ci ha visto proprio più e si è alzato di scatto mettendo a sua volta le mani al collo a Bassette in maniera ancora più violenta, arrivando a buttarlo a terra.

Anel Ahmedhodžić was shown a red card for violent conduct on Coventry City player Norman Bassette in the first half. 📲 You can follow the game online with live text updates via the BBC Sport website.https://t.co/2kHQwAnCbL#PUSB | @BBCCWR pic.twitter.com/E8c9bHNoaw — BBC Sport Coventry & Warwickshire (@BBCCWRSport) November 23, 2024

Allora è scattata la rissa in campo tra le due squadre, con più di qualche ‘duello’ sparso nel mucchio. Un parapiglia durato più di qualche minuto, che alla fine ha prodotto l’espulsione di Ahmedhodzic, il giocatore che ha reagito a Bassette e ora rischia anche più delle due giornate di squalifica già previste per condotta violenta. Solo ammonito invece il belga, che quindi si salva e compie la sua ‘missione’. Le telecamere infatti lo hanno poi colto mentre faceva l’occhiolino e mandava addirittura baci agli avversari, come a dire ‘Ve l’ho fatta, ci siete cascati’. Il risultato era sull’1-2 per lo Sheffield, con gol dello stesso Bassette: alla fine il Coventry è riuscito ad agguantare il pareggio all’80’ con Bobby Thomas.