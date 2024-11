PAGELLE E TABELLINO VERONA-INTER 0-5: Correa non è finito, Dawidowicz disastroso

Top e flop della sfida andata in scena allo stadio ‘Bentegodi’ e che apre la tredicesima giornata di Serie A

L’Inter rischia all’inizio, poi passeggia su un Verona inguardabile a livello difensivo. Correa la mossa vincente di Inzaghi, Thuram si sblocca e fa doppietta. Al ‘Bentegodi’ è la festa del gol nerazzurro, anche de Vrij e Bisseck mettono il timbro sui 3 punti che regalano sorpasso sul Napoli e vetta della classifica almeno fino a domani.

VERONA

Montipò 5,5

Daniliuc 4

Magnani 4

FLOP Dawidowicz 3 – Difficile trovare una sua partita così disastrosa da quando indossa la maglia del Verona. Discute anche coi compagni di reparto e a fine primo tempo di prendere il secondo giallo. Non a caso Zanetti lo toglie all’intervallo. Dal 46′ Ghilardi 5,5

TOP Tchatchoua 6,5 – Top è troppo visto il punteggio finale, ma è l’unico a salvarsi. Soprattutto a dar fastidio per davvero all’Inter prima della valanga nerazzurra.

Serdar 4

FLOP Belahyane 4 – Era il più atteso perché piace molto all’Inter. Pecca di personalità, e per giocare in una big ce ne vuole tanta. Un po’ è colpa nostra che esageriamo subito con le valutazioni e i paragoni.

Harroui 4 / Dal 46′ Dani Silva 5

FLOP Bradaric 3 – Impossibile sbagliare tutti i movimenti, ma non per lui. I suoi diretti avversari sulla fascia sono sembrati tutti dei giganti / Dal 46′ Lazovic 5

Tengstedt 5,5 / Dal 67′ Suslov s.v.

Mosquera 4,5 / Dal 46′ Sarr 5

All.Zanetti 3

INTER

FLOP Sommer 5,5 – Fortunato che la mezza papera a inizio gara non sia stata tramutata in gol dal Verona. Un gol che, chissà, avrebbe potuto mettere in salita la partita dell’Inter. Prima che i suoi compagni si scatenino, lo salva la traversa.

TOP Bisseck 7,5 – Festeggia il rinnovo con un bel gol e una prestazione solida, senza sbavature. Unica pecca, fin quando è stata partita vera: portare troppo il pallone.

Acerbi s.v. / Dal 15′ De Vrij 7

Bastoni 7 / Dal 62′ Frattesi s.v.

Darmian 7

Barella 7 / Dal 46′ Zielinski 6

Asllani 7

Mkhitaryan 7

Carlos Augusto 7 / Dal 74′ Buchanan s.v.

TOP Correa 8 – È la mossa di Inzaghi che fa discutere tanto prima del fischio d’inizio, ma che fin da subito si è rivelata vincente. Grazie anche a un Verona morbido e disordinato a livello difensivo, l’argentino fa quello che vuole: due traverse, il gol che sblocca la gara e che interrompe un digiuno di ben due anni, più l’assist a Thuram. Non è un giocatore finito. Forse.

TOP Thuram 8 – Oggi sembrava camminare sulle acque. I giocatori del Verona non riescono mai a prenderlo. Parte con un tacco illuminante per Darmian, col senno di poi lo scatenarsi della tempesta perfetta. Dal 62′ Arnautovic s.v.

All.Inzaghi 8

Arbitro Colombo 6,5

TABELLINO VERONA-INTER 0-5

16′ Correa, 21′ e 24′ Thuram, 30′ De Vrij, 40′ Bisseck

VERONA (3-5-2): Montipò; Daniliuc, Magnani, Dawidowicz (46′ Ghilardi); Tchatchoua, Serdar, Belahyane, Harroui (46′ Dani Silva), Bradaric (46′ Lazovic); Tengstedt (67′ Suslov), Mosquera (46′ Sarr). All.: Zanetti

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi (15′ De Vrij), Bastoni (62′ Frattesi); Darmian, Barella (46′ Zielinski), Asllani, Mkhitaryan, Carlos Augusto (74′ Buchanan); Correa, Thuram (62′ Arnautovic). All.: Inzaghi

ARBITRO: Colombo di Como

AMMONITI: Dawidowicz