La mazzata prima di Verona-Inter: rientra direttamente nel 2025

L’Hellas ospita i campioni d’Italia nel match di campionato al Bentegodi: assenza pesante e lungo stop per infortunio

L’anticipo tra Verona e Inter aprirà al Bentegodi la tredicesima giornata del campionato di Serie A dopo la sosta dedicata alle nazionali.

Potrebbero esserci diverse sorprese nello scacchiere nerazzurro, con Simone Inzaghi pronto a rilanciare dopo 18 mesi dal primo minuto Joaquin Correa, che per il momento ha giocato solo qualche spezzone di gara dopo il ritorno in estate dal Marsiglia. L’Inter in estate non è riuscita a piazzare l’esubero argentino, rimasto così a Milano e che adesso potrebbe avere una chance per tornare protagonista in nerazzurro.

Il ‘Tucu’ è stato provato alla vigilia ad Appiano Gentile nel tandem con Thuram e Inzaghi prenderà una decisione solo a ridosso del match del Bentegodi in merito al ballottaggio con Arnautovic, vista la sicura assenza di Lautaro Martinez. Le altre novità riguardano il centrocampo, con Carlos Augusto che torna a disposizione sulla fascia sinistra e la titolarità di Asllani in cabina di regia visto il forfait di Calhanoglu.

Verona-Inter, non solo Lautaro assente: Zanetti senza Duda per almeno un mese

L’Inter si presenta al ‘Bentegodi’ senza il suo capitano Lautaro Martinez. Nel Verona di Zanetti spicca invece l’assenza in mediana di Duda, finito ko nel match della sua nazionale contro la Svezia in Nations League. Il 30enne slovacco ha rimediato una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra e rischia di aver chiuso in anticipo il suo 2024.

Paolo Zanetti fatica a digerire l’assenza del centrocampista: “Anche Stavolta siamo stati penalizzati dalla sosta, perdiamo Duda, un elemento molto importante per noi. Dovrebbe non essere a disposizione per quasi un mese, è un duro colpo. Ci siamo ritrovati solo giovedì con tutta la rosa e qualche valutazione debbo farla”, le parole alla vigilia in conferenza stampa dell’allenatore dell’Hellas. Duda potrebbe così rientrare a fine dicembre o direttamente nel nuovo anno.

Serie A, le probabili formazioni di Verona-Inter

Verona (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Magnani, Dawidowicz, Bradaric; Serdar, Belahyane; Suslov, Harroui, Lazovic; Tengstedt.

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Correa, Thuram.