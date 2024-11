Inter show a Verona, ma il web si scatena su Inzaghi: “Che cu*o”

Sui social, tutti sottolineano la ‘fortuna’ di Simone Inzaghi in Verona-Inter: largo vantaggio già nel primo tempo per i campioni d’Italia, ma girano tutte giuste

Nonostante la forza dell’Inter, niente avrebbe fatto supporre, per i nerazzurri, un primo temo del genere con il Verona. All’intervallo, i campioni d’Italia vanno al riposo sul punteggio addirittura di 5-0 con un ‘Bentegodi’ attonito per quanto ha visto. E anche i tifosi della Beneamata e quelli delle compagini rivali faticano a credere ai propri occhi.

Del resto, l’Inter si presentava a questa sfida con due assenze pesanti, Calhanoglu e Lautaro Martinez, sostituiti da Asllani e Correa. E con una terza rinuncia altrettanto pesante, quella ad Acerbi dopo pochi minuti, in luogo di de Vrij. Tanto più che nei primissimi minuti, il Verona aveva messo alle corde Inzaghi e soci, sfiorando il gol in almeno due circostanze, con una traversa clamorosa di Tengstedt a portiere battuto.

Da lì in poi, però, tutte le scelte di Inzaghi si sono rivelate azzeccate, pur con la complicità evidente di una difesa scaligera letteralmente ferma. Gol e assist per Correa (sul primo dei due gol di Thuram), con l’argentino che già aveva colpito una traversa in precedenza; assist anche per Asllani sulla rete di de Vrij; ancora compartecipazione di Correa nella quinta rete di Bisseck, con una gran giocata di tacco. E la risposta da parte dei social non può che essere un misto tra il disarmato e il divertito, con il ‘cu*o’ di Simone Inzaghi in primo piano in tantissimi post apparsi su ‘X’ nel corso della partita. Ancora una volta, comunque, il tecnico interista ha ragione. Ecco una carrellata di commenti esilaranti:

Culone Inzaghi — Dilema 🌹 (@Masturbinho609) November 23, 2024

#inzaghi ha un culo INFINITO — B4ndryx (@B4ndryx) November 23, 2024

Il culo sbuciato di limone sculone inzaghi — Umberto_siga (@FilippoB8) November 23, 2024

Il culo di Inzaghi è senza senso — kvaramachia 🐈 (@kvaramachia0) November 23, 2024

Culone Inzaghi incredibile come sempre — FRA (@Frances54325203) November 23, 2024