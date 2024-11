DIRETTA Serie A, Milan-Juventus 0-0: cross di Musah, blocca Di Gregorio – LIVE

Calciomercato.it vi offre il big match del ‘Meazza’ tra i rossoneri di Fonseca ed i bianconeri di Thiago Motta in tempo reale

Il Milan e la Juventus si affrontano a San Siro nel secondo anticipo valido per la tredicesima giornata del campionato di Serie A. Una super sfida dal sapore europeo che mette in palio punti importanti nella corsa scudetto che sarà diretta dall’arbitro Chiffi della sezione di Padova.

Da un lato i rossoneri di Paulo Fonseca, reduci dal deludente pareggio contro il Cagliari prima della sosta per le Nazionali, vogliono tornare a vincere. E’ vero che il Diavolo deve ancora recuperare la partita contro il Bologna, ma un altro passo falso rischierebbe di compromettere del tutto la corsa al titolo. C’è poi da prepararsi al meglio alla sfida di Champions League di martedì prossimo contro lo Slovan Bratislava. Dall’altro lato i bianconeri di Thiago Motta puntano a mantenere l’imbattibilità e a centrare il terzo successo di fila dopo quelli contro l’Udinese e nel derby contro il Torino, prima di volare mercoledì a Birmingham per l’impegno europeo contro l’Aston Villa. La gara sarà visibile in tv così come in streaming su tablet, pc e smartphone in diretta e in esclusiva sulla app di Dazn. Lo scorso anno, su questo stesso campo, la Vecchia Signora si impose con il risultato di 1-0 grazie al gol dell’ex Locatelli dopo l’espulsione nel primo tempo di Thiaw. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Giuseppe Meazza’ tra Milan e Juve live in tempo reale.

Formazioni Ufficiali Milan-Juventus

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez; Reijnders, Fofana; Musah, Loftus-Cheek, Leao; Morata. All. Fonseca

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, McKennie, Yildiz; Koopmeiners. All. Thiago Motta

CLASSIFICA SERIE A: Inter* punti 27, Napoli 26, Atalanta, Lazio e Fiorentina 25, Juventus 24, Milan** e Bologna** 18, Udinese 16, Empoli 15, Torino 14, Roma e Parma 13, Verona* 12, Cagliari, Como e Genoa 10, Lecce 9, Monza e Venezia 8.

* una partita in più

** una partita in meno