Retroscena Thiago Motta e doppia sorpresa Fonseca: spiazza tutti per Milan-Juve | VIDEO CM.IT

Focus su Milan-Juventus

Cresce l’attesa per Milan-Juventus, il big match in programma domani alla ripresa della Serie A. I bianconeri arrivano a San Siro per rimanere in scia di Napoli ed Inter, la squadra di Fonseca vuole invece rimettersi subito nella corsa Scudetto.

Nella consueta conferenza stampa della vigilia, a Thiago Motta è stato chiesto anche del suo possibile trasferimento al Milan prima della Juve: “Vicino al Milan? Non sono mai stato vicino al Milan, prima cosa”. L’allenatore dei bianconeri è stato netto e perentorio, così come su Vlahovic: “Abbiamo parlato, siamo d’accordo ed è la cosa più importante. Qui corriamo tutti insieme, attacchiamo e difendiamo insieme, si va tutti insieme. Siamo nella stessa direzione, nella direzione giusta, ho grande fiducia in tutti i miei giocatori, compreso Dusan”. Messaggio piuttosto chiaro anche al serbo: alla Juventus non difendere non è un’opzione e riguarda tutti gli undici calciatori in campo.

Il centravanti serbo non ci sarà a causa del problema muscolare accusato in Nazionale. Al suo posto potrebbe essere schierato Weah nel ruolo di punta centrale atipica. L’esterno americano è al momento in vantaggio su Yildiz per prendere il posto di Vlahovic. Sorprende tutti anche Paulo Fonseca.

Milan-Juventus, Fonseca spiazza tutti: le ultime a TiAmoCalciomercato.it

Facciamo il punto con le ultime news in casa Milan e Juventus verso il big match di San Siro.

Fonseca potrebbe confermare Musah avanzato sulla fascia destra, nello stesso ruolo che ha ricoperto con grandi risultati a Madrid contro il Real. In difesa è recuperato Gabbia, ballottaggio aperto con Thiaw per affiancare Tomori. Saranno regolarmente in campo anche Theo Hernandez e Morata: allarme rientrato per entrambi che partiranno dal primo minuto. È iniziato il conto alla rovescia per Milan-Juve.