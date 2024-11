Turchia, Montella in discussione: il problema non sono solo i risultati | ESCLUSIVO

Il Ct della Nazionale ottomana sotto accusa dopo la sconfitta contro Montenegro in Nations League. Critiche anche per le esclusioni dalle convocazioni

La Turchia ha buttato via la promozione nella Serie A di Nations League. Alla Nazionale guidata da Vincenzo Montella sarebbe bastato vincere la gara casalinga contro il Galles oppure non perdere quella in trasferta contro il Montenegro ultimo a zero punti.

E invece sono arrivati un pareggio e una sconfitta che hanno permesso ai britannici di Bellamy di operare il sorpasso in testa alla classifica, costringendo gli ottomani agli spareggi di marzo. Nella conferenza post partita, Montella se l’è presa con le pessime condizioni del campo, sottolineando l’importanza dell’assenza di Calhanoglu e ribadendo la fiducia di vincere il playoff. Parlando del futuro, il commissario tecnico partenopeo ha altresì dichiarato che il vero obiettivo è la qualificazione ai prossimi Mondiali, mentre a chi gli chiedeva se si ritenesse un allenatore in bilico ha risposto stizzito che “non considero questa domanda una domanda vera, sono felice e orgoglioso di quanto fatto nell’ultimo anno“.

Montella a rischio esonero: inspiegabile la mancata convocazione di Karazor

Il riferimento di Montella è soprattutto agli Europei della scorsa estate, quando la Turchia a sorpresa arrivò fino ai quarti di finale, eliminata dall’Olanda solo a causa di un autogol. Ma l’idillio sembra ormai finito.

Secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, la Federcalcio turca sta ragionando sulla possibilità di sollevare Montella dall’incarico di commissario tecnico. Il problema non è legato soltanto ai risultati, ma anche alle scelte dell’ex allenatore della Roma. A far discutere sono soprattutto le sue convocazioni: dai dirigenti alla carta stampata passando per i tifosi, nessuno riesce a spiegarsi il motivo per il quale abbia deciso di lasciare a casa Atakan Karazor. Il ventottenne centrocampista e capitano dello Stoccarda è tra i più in forma del momento e si è messo in mostra anche in Champions League, risultando tra i migliori in campo sia nella vittoria contro la Juventus che nella sconfitta contro il Real Madrid.