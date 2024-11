Juventus, tesoretto da 100 milioni di euro: Giuntoli ha le idee chiare

La Juventus può godersi un tesoretto da 100 milioni di euro: un patrimonio costruito tutto in casa dal club bianconero

Tra campo e mercato: la Juventus è riuscita a costruirsi un importante valore spendibile in campo ma eventualmente anche in sede di calciomercato.

Prosegue il lavoro della Juventus che in questi anni ha inserito in prima squadra diversi giovani diventati, col passare del tempo, dei veri e propri riferimenti per la formazione bianconera. È il caso, ad esempio, di Federico Gatti e Kenan Yildiz, ma anche di Nicolò Savona e Samuel Mbangula, tra gli “ultimi arrivati” in prima squadra dopo il passaggio nel settore giovanile della Vecchia Signora.

E in questo contesto non è possibile non pensare ad Andrea Cambiaso. L’esterno classe 2000 in realtà è arrivato direttamente in prima squadra nell’estate del 2022, quando i bianconeri lo prelevarono dal Genoa per appena 8,5 milioni più bonus. Partito in sordina, oggi l’esterno ligure è diventato un punto fermo della Juventus di Thiago Motta. Basti pensare che in questa prima parte di stagione ha già giocato sedici partite in bianconero tra campionato e Coppa Italia, con un bottino personale di un gol e due assist.

Calciomercato Juve, Cambiaso e Fagioli le ‘Galline dalla uova d’oro’

Domenica è arrivato anche il gol con la maglia della Nazionale, il secondo in poco più di un mese dopo quello col Belgio del 10 ottobre. La rete del momentaneo 1-2 contro la Francia ha rappresentato una ennesima conferma della crescita del giocatore classe 2000 che – alla ripresa del campionato – si ritroverà ad affrontare proprio Mike Maignan a San Siro in occasione del big match tra Milan e Juventus.

A Milano, nella partita che inaugurerà un vero e proprio tour de force, Thiago Motta non farà a meno di Andrea Cambiaso, anzi. Impossibile, infatti, rinunciare a quello che rappresenta un tuttocampista per i bianconeri. E – inevitabilmente – il suo valore di mercato è sensibilmente cresciuto: oggi viene valutato sessanta milioni di euro, una cifra importante anche se la Juventus non ha alcuna intenzione di cederlo al momento, come confermato anche dal ‘no’ alle avances del Real Madrid.

Una potenziale importante plusvalenza, così come Nicolò Fagioli: il centrocampista classe 2001, pescato dal settore giovanile della Cremonese nel 2015, ora ha un valore di mercato che si aggira intorno ai quaranta milioni di euro. Insomma, due giovani che insieme valgono 100 milioni di euro e che possono rappresentare – in tutti i sensi – il futuro del club bianconero.