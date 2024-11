Trattativa per l’addio alla Juve: poi arriva l’annuncio

In casa Juventus potrebbe presto consumarsi l’addio di un calciatore di grande esperienza. Il ritorno in patria non è da escludere

È stata fin qui una stagione parecchio sfortunata per la Juventus dal punto di vista dei difensori. Già due infortuni estremamente pesanti, quelli di Bremer e Cabal, che hanno inevitabilmente condizionato il numero di scelte a disposizione di Motta e il mercato della stessa società.

I bianconeri infatti dovranno porre un occhio di riguardo ulteriore sulla retroguardia valorizzando ciò che è presente in rosa e guardando già ad eventuali innesti per il futuro. Tra i difensori a disposizione di Motta che però finora non hanno avuto lo spazio immaginato c’è l’esperto Danilo, divenuto ben presto un caso particolare.

Il brasiliano, reduce dagli impegni con la propria nazionale, ha giocato appena 428 minuti totali con la Juventus considerando appena 4 gare da titolare tra campionato e Champions. Troppo poco per un calciatore che è sempre stato molto importante per i meccanismi dei bianconeri, almeno fino allo scorso anno. Con Thiago Motta non è scoccata la scintilla e alla luce di rendimento e minutaggio le voci su un suo futuro lontano da Torino appaiono inevitabili.

Calciomercato Juventus, ritorno in patria per Danilo: ci pensa il Vasco

Danilo ha inoltre il contratto in scadenza in estate, e dunque da inizio 2025 sarà libero di contrattare con qualsiasi squadra in vista della prossima stagione.

In questo quadro va a collocarsi anche il Vasco da Gama come evidenziato da ‘globo.com’. Secondo il portale il verdeoro sarebbe in trattativa con la compagine bianconera per andare quindi a coprire proprio un ruolo in cui il Vasco avrebbe bisogno.

L’acquisto di Danilo è un vecchio sogno della dirigenza di Pedrinho: il club brasiliano ci ha provato nell’ultima finestra di mercato e ha presentato condizioni che attiravano il calciatore che alla fine è rimasto alla Juve. Èstato il piano A della dirigenza del Vasco per tutta la finestra di trasferimenti con il club che non ha ingaggiato alcun difensore durante il periodo.

Ora potrebbe quindi tornare alla carica per Danilo che però a ‘TNT Sports’ dopo l’ultima gara del Brasile sulle voci è stato chiaro: “Grande realtà con una tifoseria appassionata. Non ne so niente, con tutto il rispetto”.