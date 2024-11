Rottura con l’Atletico e sogno Inter per Simeone: cosa sta succedendo

Il tecnico argentino può rompere dopo 13 anni con i Colchoneros e ha già un’idea sul suo futuro: l’Italia è pronto ad accoglierlo

Diego Simeone e l’Atletico Madrid possono separarsi al termine di questa stagione. A dare la notizia è ‘Relevo’ che racconta di come la società spagnola sta già da qualche mese lavorando al successore del Cholo nonostante un contratto fino al 2027.

Non una separazione traumatica, quella tra il tecnico argentino e il club Colchoneros, ma il frutto di una sensazione che quest’anno sta diventando sempre più pressante con il passare dei mesi: l’idea di logoramento che circonda la figura di Simeone, la percezione che ci sia bisogno di iniziare un nuovo corso e farlo con un nuovo allenatore.

Ecco perché la società ha iniziato a lavorare in maniera concreta al nome del sostituto con il sogno Klopp, il nome di Luis Enrique, ma anche quello di Emery e la soluzione interna che porterebbe a Fernando Torres. Idee da valutare, passare al setaccio prima di prendere la decisione che comunque non è urgente e non è neanche sicura. Anche perché l’addio di Simeone all’Atletico porta con sé discussioni anche dal punto di vista finanziario con la società che non può permettersi di pagare il ricco ingaggio dell’argentino senza averlo in panchina.

Per questo, se ci sarà il divorzio, dovrà essere deciso da entrambe le parti e il Cholo dovrà avere già una nuova squadra pronta ad accoglierlo.

Calciomercato Inter, Simeone sogna nerazzurro

Presto per azzardare qualche ipotesi, con la stagione ancora tutta da giocare e le big ancora in corsa per gli obiettivi prefissati, anche se non è un segreto che Simeone gradirebbe un giorno allenare l’Inter.

I nerazzurri non hanno la necessità di un cambio in panchina al momento, con Inzaghi che gode della stima totale della dirigenza e che si trova alla perfezione a Milano. Da qui a fine stagione però le cose possono cambiare, potrebbe esserci un senso di appagamento in caso di nuovo trionfo o, al contrario, necessità di voltare pagina dopo una delusione. In entrambi i casi Simeone sarebbe un nome spendibile per la panchina interista, anche se ci sarebbe poi da trovare la non semplice quadra dal punto di vista economico.

Soltanto una suggestione al momento quella che porta Simeone all’Inter, mentre la possibilità di un addio all’Atletico Madrid forse non è mai stata così concreta come in questo momento.