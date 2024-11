Ennesimo infortunio in Nazionale, UFFICIALE: salta almeno due partite

Nuovo infortunio in Nazionale per un protagonista del campionato di Serie A, due partite di stop per lo meno dopo il verdetto degli esami medici

Tifosi, appassionati, addetti ai lavori, dirigenti, allenatori, tutti hanno guardato a questa pausa nazionali con un misto di fastidio e preoccupazione. Per l’assenza delle partite di campionati e coppe, ma anche per il rischio di infortuni per tanti calciatori importanti. Cosa che effettivamente si è verificata.

Ha pagato dazio la Serie A con alcune tegole non di poco conto cui le big dovranno fare fronte da qui in avanti. La Juventus ha perso Cabal per tutta la stagione e anche Vlahovic per almeno i prossimi due impegni, l’Inter mastica amaro per le condizioni di Calhanoglu che sono ancora tutte da valutare. Ha tremato anche il Napoli per Romelu Lukaku, dopo l’annuncio dell’allenatore del Belgio, ma a quanto pare il centravanti sta bene e non avrà problemi per la sfida con la Roma. La scia di problemi fisici di vario genere, in ogni caso, non è ancora finita e c’è un altro protagonista del torneo che dovrà rimanere ai box per un po’.

Lazio, infortunio per Nuno Tavares: per quante partite lo perde Baroni, il comunicato

Si tratta di Nuno Tavares, laterale mancino della Lazio tra le principali rivelazioni del campionato, già autore di una lunghissima serie di assist e vera arma in più della squadra di Baroni. Ma il tecnico dovrà rinunciare a lui per almeno un paio di partite, stando al verdetto emerso dagli esami strumentali.

Con il Portogallo, Nuno Tavares ha riportato una “lesione muscolare di basso grado a carico del semimembranoso della coscia sinistra“, come comunicato dal club capitolino. Le sue condizioni, si legge ulteriormente, saranno da valutare quotidianamente. Ma appare certo che contro il Bologna in campionato e contro il Ludogorets in Europa League il giocatore non ce la farà. In dubbio anche per la successiva sfida di campionato con il Parma, potrebbe essere più facile recuperarlo per il doppio match con il Napoli della prima settimana di dicembre.