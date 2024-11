Ancora guai per la Juve, UFFICIALE: si opera subito e torna nel 2025

Il calciatore è finito sotto i ferri. A darne notizia è lo stesso club bianconero. Il rientro è previsto per il nuovo anno: il punto della situazione

Non c’è pace in casa Juventus. I bianconeri stanno vivendo una stagione davvero da dimenticare dal punto di vista degli infortuni.

La pausa per le Nazionali ha privato Thiago Motta di Cabal, che dopo la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, rimediata durante gli allenamenti con la sua Colombia, ha chiuso la stagione, così come aveva fatto ad inizio ottobre il brasiliano Bremer. Nella giornata di ieri, il popolo bianconero ha, poi, tenuto il fiato sospeso anche per Dusan Vlahovic, per via delllo stop con la Serbia. Gli esami, fortunatamente, hanno escluso il peggio, ma contro il Milan, sabato sera, non ci sarà. A San Siro, dunque, si presenterà una Juventus in emergenza viste le assenze anche di Milik, Nico Gonzalez, Adzic e Douglas Luiz.

Juventus, nuovo stop: si ferma l’ex Vicenza Mancini

Ma la sfortuna in casa dei bianconeri continua e ha colpito anche la Next Gen. I ragazzi della Juventus devono, infatti, fare i conti con lo stop di Tommaso Mancini.

“A seguito di una frattura del V metatarso del piede sinistro, Tommaso Mancini è stato sottoposto in data odierna a intervento di osteosintesi con vite. L’operazione, eseguita dal Prof. Rossi, è perfettamente riuscita e il calciatore inizierà ora l’iter riabilitativo volto alla ripresa dell’attività agonistica”. E’ questo il comunicato che si può leggere sul sito ufficiale della Juventus. Per il giovane attaccante, classe 2004, di Vicenza, arrivederci, dunque, al 2025. Tommaso Mancini in stagione ha collezionato otto presenze, tra il campionato di Serie C e la Coppa di categoria, per un totale di 232 minuti. Per il giocatore, che agisce da prima e seconda punta, nessuna rete fin qui, ma solo un assist, in occasione della prima gara contro il Cerignola. L’appuntamento con il gol per il giovane calciatore della Juventus è dunque rimandato al nuovo anno.