“14 milioni per Gyokeres”: l’annuncio che scuote il calciomercato

Clamoroso retroscena di calciomercato sul bomber svedese dello Sporting che è ora corteggiato dai principali top club europei. La rivelazione

Ieri sera il poker con la Svezia per chiudere le due partite in Nazionale con 5 gol e un assist. Qualche settimana fa la tripletta davanti al Manchester City di Erling Haaland. In stagione sono già 23 gol in 18 presenze. Viktor Gyokeres è la nuova macchina da gol che sta stregando il mondo del calcio.

Salvo sorprese, questa sarà la sua ultima stagione in Portogallo con la maglia dello Sporting prima del grande salto in un top club. Tutte le principali big europee sono in agguato, anche la Serie A sogna il bomber svedese. Nel frattempo, però, spunta anche un clamoroso retroscena di calciomercato sul classe 1998. Il dirigente Victor Orta, ex direttore sportivo del Leeds, ha rivelato a ‘Record’: “Quando ero al Leeds United non ho voluto acquistarlo per 14 milioni di euro. Casi come quello di Gyokeres sono le belle sorprese che il calcio ci dà, quelle cose che non possiamo misurare”.

Ora il prezzo del cartellino del centravanti è schizzato oltre i 100 milioni di euro. La valutazione dello Sporting, di fatto, cresce di partita in partita ed il club portoghese si sta già preparando per la sua cessione record in estate. Anche Juventus e Milan, le due italiane accostate al calciatore, sognano Gyokeres. Un sogno che sembra però destinato a rimanere tale.

Calciomercato, la rivelazione su Gyokeres: “Potevamo prenderlo a 14 milioni”

Si profila un’asta internazionale a tre cifre per Viktor Gyokeres. Lo svedese, dunque, è già fuori dalla portata dei club di Serie A. La sua destinazione naturale sembra essere la Premier League, ma sognano anche il Barcellona ed il Paris Saint-Germain.

Dal Leeds al Cosenza. Un retroscena ancor più clamoroso è quello rivelato da Trinchera, ex dirigente del Cosenza: “Vi sembrerà strano, ma quando ero al Cosenza stavo per prendere Gyokeres dello Sporting. Poi però cambiò agente e non se ne fece nulla”. Ora 100 milioni potrebbero non bastare per il nuovo fenomeno del calcio mondiale.