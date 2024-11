Altro esonero in Serie A, UFFICIALE il cambio in panchina

E’ arrivato il comunicato del club che adesso non lascia più dubbi: salta una nuova panchina nel massimo campionato italiano

Ora non c sono più dubbi, è arrivato l’annuncio ufficiale, con il quale il club ha comunicato l’esonero del tecnico italiano.

Il Genoa CFC comunica che Alberto Gilardino è stato sollevato dall’incarico. La società ringrazia mister Gilardino per i traguardi raggiunti insieme nel corso degli anni e gli augura il meglio per la propria carriera. La panchina del Grifone, adesso, è pronta ad essere affidata a Patrick Vieira.

Per l’annuncio dell’ex centrocampista di Manchester City, Arsenal, Milan, Juve e Inter, è solo questione di ore. Il nuovo mister, infatti, è atteso in città già tra stasera e domani. Così da poter iniziare a preparare la delicata sfida salvezza al Marassi contro il Cagliari in programma domenica alle ore 12.30. Il cambio in panchina potrebbe avere altre conseguenze, come il futuro di Mario Balotelli. L’attaccante, arrivato nelle scorse settimane, per tamponare l’emergenza in attacco, ha già avuto Vieira come allenatore e i rapporti non erano proprio idilliaci.

Calciomercato Genoa, ecco Patrick Vieira: obiettivo salvezza

Per l’ex centrocampista, chiaramente, la priorità sarà il Genoa e l’obiettivo è ovviamente quello della salvezza. In Serie A sono così quattro i cambi in panchina da inizio stagione.

La Roma, che si è affidata a Claudio Ranieri, è già a quota due, con l’esonero prima di Daniele De Rossi e poi di Ivan Juric. Per quanto riguarda la lotta salvezza, invece, ci aveva pensato il Lecce a cambiare guida, affondandosi a Marco Giampaolo al posto di Gotti.

I giallorossi saranno chiaramente una delle avversarie di Vieira che prende il Genoa, a dieci punti, al diciassettesimo posto in classifica. Il Grifone ha solamente una lunghezza dalla terzultima piazza, occupata proprio dai salentini. A otto troviamo, invece, Venezia e Monza. Alberto Gilardino, che ha dovuto fare i conti con diversi infortuni, lascia dunque con due vittorie e quattro pareggi, oltre a sei sconfitte. L’obiettivo di Vieira sarà quello fare meglio e mantenere la categoria.