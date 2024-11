Vlahovic sotto accusa, per la Juve è un problema: “Preoccupa”

Dopo le dichiarazioni di ieri dell’attaccante serbo, arriva la dura critica: ora la Juventus deve preoccuparsi

Dalla Nazionale Dusan Vlahovic ha fatto sentire la sua voce e sono state parole che hanno fatto rumore. L’attaccante della Juventus ha parlato, non direttamente, dei problemi alla Juventus e tirato in ballo i compiti difensivi che gli assegna Thiago Motta.

Le parole del serbo sono state molto chiare: “Avere un partner d’attacco cambia molto, ma dipende anche dall’allenatore. Mitrovic – ha continuato – è un giocatore che gioca molto su ponde e duelli aerei e io posso sfruttare le mie qualità. Il mister Stojkovic non mi mi obbliga a svolgere tanti compiti difensivi e questo per un giocatore della mia struttura è importante. Non sono uno che riesce a correre tanto: se corro, non arrivo fresco in fase di finalizzazione”.

Frasi che hanno acceso i l dibattito, visto il riferimento chiaro al modo di giocare di Thiago Motta e alla richieste che il tecnico della Juventus fa anche agli attaccanti. Richieste di contribuire anche nella fase difensiva, un aspetto che per Vlahovic lo porta ad essere meno preciso davanti alla porta.

Juventus, Ravezzani contro Vlahovic: “Incolpa Motta per i suoi errori”

Ecco allora che le frasi pronunciate da Vlahovic sono diventate pretesto per discussioni e polemiche.

Nel dibattito interviene anche Fabio Ravezzani che su X ha attaccato il serbo: “Probabilmente Vlahovic non si è neanche reso conto che di fatto dava colpa al solo Thiago Motta per alcuni suoi errori clamorosi. Il punto è che attribuire tutti i propri sbagli solo agli altri non aiuta a crescere né a migliorarsi. E questo preoccupa”.

Un giudizio netto, come tanti ci sono stati dopo le dichiarazioni di Vlahovic. Le sue frasi hanno acceso la polemica ed ora toccherà al calciatore far sì che a parlare sia il campo. Magari dopo aver chiarito il suo pensiero anche a Thiago Motta che non può certo aver accolto con il sorriso le dichiarazioni del proprio numero 9.