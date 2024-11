Vlahovic-Juve, è rottura: “Vuole andare via”

Dusan Vlahovic ha scatenato la piazza bianconera con le dichiarazioni in nazionale su Thiago Motta e il suo modo di impiegarlo

Continua a dividere Dusan Vlahovic, che nella sua avventura alla Juventus ha alternato bei numeri a blackout completi in cui sbaglia gol clamorosi davanti alla porta. Il serbo resta uno dei giocatori più discussi della Serie A e non solo, soprattutto in relazione al suo ingaggio monstre che il prossimo anno arriverà a qualcosa come 12 milioni di euro. Sarà l’ultimo scatto del suo stipendio a salire che scade a giugno 2026, ciò vuol dire che alla fine di questa stagione sarà in scadenza.

Intanto i bianconeri vorrebbero trovare un nuovo accordo, soprattutto per spalmare questa cifra che insieme all’ammortamento del cartellino porta il costo a bilancio di Vlahovic su cifre altissime. E intanto i tifosi della Juventus si dividono, anche se le compilation degli errori sotto porta dell’ex bomber della Fiorentina circolano in maniera sempre più frequente. Di certo non lo hanno aiutato le dichiarazioni rilasciate ieri dopo il pareggio con la Svizzera, che sono suonate come un messaggio al suo allenatore Thiago Motta: “Avere un partner davanti cambia molto (Mitrovic in questo caso, ndr), ma dipende anche dall’allenatore. Mitrovic è un giocatore forte che gioca tantissimo sulle sponde e i duelli aerei, così io posso sfruttare le mie qualità, anche perché mister Stojkovic non mi obbliga ad eseguire tanti compiti difensivi”. E poi aggiunge: “Per un giocatore come me, dalla mia struttura, questo è importante. Io non sono uno che riesce a correre così tanto. Se corro molto, poi non sono fresco in fase di finalizzazione”. Parole che hanno avuto peso e risonanza nell’ambiente Juventus, di certo non positive.

Vlahovic non divide più: “Con questa intervista ha chiuso con la Juve!”

Sui social se ne sta parlando parecchio e per tanti addirittura suonano come una sorta di antipasto di divorzio, che pure non dispiacerebbe alla Juventus per certe cifre. “Certi errori non si fanno neppure dopo la maratona. E comunque gli stop li sbagli dal primo minuto. Queste parole mi sembrano presagire un addio”, “Purtroppo stanotte non sono riuscito a chiudere occhio tormentato dal pensiero se qualche milione in più in busta paga potrebbe incentivare l’irreprensibile Dusan Vlahovic a partecipare alla fase difensiva”, “Piccolo cucciolo. Gli pesano i ripiegamenti difensivi. A me pesa che non segni da un matro. Che mi tocca sentire…”. Sono solo alcuni dei commenti.

Che continuano e sono tutti di forte critica nei suoi confronti: “Fa bene a sottolineare certe cose Dusan. Però qui, i compiti difensivi etc…non contano nulla. Uno ci prova ad affezionarsi ai giocatori odierni, poi però aprono bocca…”, “Possibile che con lui sia sempre colpa dell’allenatore?” Altri sono decisamente più duri: “Dopo l’intervista, per me Vlahovic a Giugno ha chiuso con la Juventus”, “Io, sinceramente, sono lieto delle dichiarazioni di Vlahovic, perché sono le parole di uno che o sa che verrà ceduto o comunque che se ne vuole andare. Benissimo”. Insomma, per tantissimi il serbo ha cominciato a scavare un solco che lo porterà a lasciare presto i bianconeri, un a sorta di allontanamento dai tifosi oltre che dall’allenatore. E anche se qualcuno è d’accordo con lui, modalità e intenzioni vengono condannate.

Certi errori non si fanno neppure dopo la maratona. E comunque gli stop li sbagli dal primo minuto.

Queste parole mi sembrano presagire un addio.#Vlahovic : “In Nazionale ho meno compiti difensivi, se corro troppo….” pic.twitter.com/CJVmcssPNt — Lapo Nero (@LapoNero) November 17, 2024

Buongiorno e buona domenica a tutti, purtroppo stanotte non sono riuscito a chiudere occhio tormentato dal pensiero se qualche milione in più in busta paga potrebbe incentivare l’irreprensibile Dusan Vlahovic a partecipare alla fase difensiva. — Juanito (@juanito92x) November 17, 2024

Il ragionamento di #Vlahovic su come gioca con la Serbia e come con la #Juventus ha un unico punto debole. Enorme. Possibile che con lui sia sempre colpa dell’allenatore? — Giovanni Capuano (@capuanogio) November 16, 2024