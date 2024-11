Scatta la sfida tra Juve e Inter: in arrivo un gigante dalla Premier

Bianconeri e nerazzurri entrano in rotta di collisione per lo stesso obiettivo in difesa: scatta la sfida tra le due big di Serie A

La sfida per lo scudetto quest’anno si preannuncia davvero entusiasmante. Se nella scorsa stagione l’Inter ha preso il largo praticamente a metà stagione e dava già l’impressione di essere la più forte, ora le cose stanno andando in maniera decisamente diversa.

Il gruppone che ora è in testa alla classifica non ha alcuna intenzione di mollare la presa e l’impressione è che a livello tecnico non ci sia così tanta differenza, al netto dei diversi modi di giocare sul campo. È chiaro che anche il calciomercato di gennaio potrebbe avere un valore decisivo, con alcuni colpi che potrebbero colmare il gap di valori in determinate zone di campo.

Beppe Marotta ha dichiarato che non ci saranno grandi movimenti in entrata, ma l’Inter cercherà di cogliere le occasioni che potrebbero presentarsi nelle prossime settimane. Cristiano Giuntoli ha attuato una strategia decisamente diversa e ha già dichiarato che dovrà arrivare per forza di cose un nuovo difensore dopo gli infortuni gravi che hanno colpito Bremer e Cabal e che non gli permetteranno di giocare per il resto della stagione.

Occasione Badiashile per Juve e Inter: può partire in prestito

Benoit Badiashile è una calciatore dalla grande potenza fisica, un vero e proprio gigante che potrebbe essere prezioso nel cuore di qualsiasi retroguardia. Per questo, il Chelsea ci ha puntato quand’era giovanissimo e l’ha preso dal Monaco con diverse decine di milioni sul piatto.

Ora, però, le gerarchie sono cambiate e i Blues stanno puntando su altri profili. Il centrale ha giocato solo sei partite in questa stagione e non si può di certo considerare un titolare. Per questo, il club inglese potrebbe aprire a un trasferimento in prestito nel calciomercato di gennaio, in modo da non svalutare un asset del club.

La Juve potrebbe sfruttare l’occasione e rinforzare la difesa senza un esborso economico così importante. Lo stesso, però, vale per l’Inter che ha necessità di un rinforzo di prospettiva in quella zona di campo, in linea anche con i diktat di Oaktree. Diversi club europei, e di Premier in particolare, continuano a seguire la situazione del ragazzo per il prossimo futuro.