Rissa a partita conclusa, finisce malissimo per l’arbitra: colpo in testa – VIDEO

Il match in Italia è terminato come peggio non poteva: nello scontro tra le due squadre, ad avere la peggio è stata l’arbitra

La partita nel nostro Paese è terminata nel peggior modo possibile, cioè all’insegna di un episodio di violenza che sta facendo il giro d’Italia. Si parla di un match di Prima Categoria campana, in cui si fronteggiavano il Virtus Monteforte e il Durazzano Calcio sul campo di Altavilla Irpina.

La sfida è finita con il risultato di 2-1 in favore dei padroni di casa, ma anche il punteggio, e quindi i cambiamenti in classifica, sono finiti in secondo piano rispetto a quello che è accaduto subito dopo il fischio finale. Un episodio durante la partita, infatti, ha generato un vero e proprio parapiglia che ha portato a una rissa tra le due squadre.

L’arbitra ha avuto la peggio dopo la rissa: la ricostruzione dei fatti

Mariana Grimaldi della sezione di Ercolano aveva ben diretto l’incontro, ma dopo il triplice fischio è stata costretta a sedare il parapiglia che ne è derivato. ‘Sport Channel 214′ ha diffuso le immagini di quello che è accaduto in Prima Categoria e si nota chiaramente l’arbitra finire per terra in mezzo ai calciatori infuriati delle due squadre.

Purtroppo ha riportato un colpo alla testa e un trauma alla schiena. Nonostante il tentativo di riportare la situazione all’ordine con due cartellini rossi, uno per squadra, Grimaldi è finita di nuovo a terra e il parapiglia non è cessato. Per fortuna, la direttrice di gara ha ricevuto le prime cure da parte della Guardia Medica locale.

Poi sono arrivati sul posto anche i Carabinieri della stazione di Altavilla Irpina, giunti per gestire l’emergenza e raccogliere le informazioni sui fatti. L’arbitra, invece, ha lasciato lo stadio visibilmente provato dopo una giornata molto difficile da gestire e in cui purtroppo non sono mancati rabbia e violenza.