Rabiot trascina la Francia, l’Italia è battuta e seconda

Ecco come è andata la partita tra gli azzurri e i transalpini che si è giocata allo stadio San Siro di Milano: ex Juve protagonista

L’Italia di Luciano Spalletti è stata sconfitta dalla Francia di Didier Deschamps, nell’ultimo match della fase a gironi di Nations League.

Per gli azzurri la partita di San Siro si è subito complicata: la sfida si è, infatti, sbloccata già al secondo minuto, grazie ad Adrien Rabiot. Il centrocampista, ripartito dal Marsiglia, dopo la scadenza del contratto con la Juventus, ha trovato la rete di testa, prima di ripetersi nella ripresa alla stessa maniera. Nel mezzo l’autogol di Vicario e il gol di Cambiaso per gli azzurri: l’ex Empoli è davvero sfortunato, la punizione di Digne colpisce, infatti, l’incrocio dei pali prima di sbattere sulla schiera dell’estremo difensore del Tottenham e di entrare in porta. Nel finale l’Italia va vicinissimo al gol del 2-3 con Kean, ma Mike Maignan si mette in mostra con una super parata. Una parata che vale il primo posto per la Francia.

Nations League, l’Italia chiude dietro alla Francia

Nel Gruppo 2 di League A, i transalpini chiudono a pari punti con gli azzurri, ma finiscono avanti per differenza reti. I punti tra le nazionali sono uguali, ben tredici, così come c’è parità negli scontri diretti.

A fare la differenza sono così i gol fatti e quelli subiti: la Francia manda in archivio il girone con dodici centri realizzati e sei presi (+6), l’Italia, invece, con tredici e otto (+5).

Ora la squadra di Spalletti aspetterà i sorteggi per conoscere il prossimo avversario ai Quarti di finale. Sarà comunque una sfida davvero tosta, con una tra Spagna, Portogallo e Germania.

Italia-Francia 1-3: 2’ e 65’ Rabiot (F), 33’ autogol di Vicario (F), 35’ Cambiaso (I)

Italia (3-5-1-1): Vicario; Di Lorenzo, Buongiorno, Bastoni; Cambiaso (78′ Maldini), Frattesi (67′ Raspadori), Locatelli (67′ Rovella), Tonali, Dimarco (82′ Udogie); Barella; Retegui (67′ Kean). A disposizione: Meret, Comuzzo, Gatti, Okoli, Savona, Pisilli. Commissario tecnico: Spalletti

Francia (4-3-3): Maignan, Kounde (82′ Pavard), Konate, Saliba, Digne; Guendouzi, Kone, Rabiot; Nkunku, Thuram (78′ Barcola), Kolo Muani. A disposizione: Samba, Chevalier, Upamecano, Kone, Zaire-Emery, Olise, Coman, Theo Hernandez. Commissario tecnico: Deschamps

Arbitro: Vincic (Slovenia)

Ammoniti: Frattesi (I), Kolo Muani (F), Guendouzi (F)

Espulsi: –