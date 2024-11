“Non è felice al Real Madrid”: che occasione a gennaio in Serie A

Momento non entusiasmante per il Real Madrid e per un calciatore in particolare: torna a galla l’ipotesi di mercato per vederlo nel nostro campionato

E’ dura per tutti, nel mondo del calcio, da una stagione all’altra riuscire a confermarsi ad altissimi livelli. Anche se sei campione d’Europa in carica, anche se ti chiami Real Madrid e hai a disposizione una formazione fantasmagorica. Anche i ‘Blancos’ possono attraversare dei momenti di crisi e questo inizio di stagione non si sta rivelando facile da gestire per Carlo Ancelotti e per i suoi.

In Liga, il Real si trova al secondo posto, a sei punti di distacco dal Barcellona, che nel recente ‘Clasico’ ha stampato un clamoroso 4-0 al ‘Bernabeu’. Situazione ancora perfettamente recuperabile, grazie alla sconfitta dei blaugrana contro la Real Sociedad prima della pausa e con il Real che dovrà recuperare la gara con il Valencia, ma dopo la sosta occorrerà vedere in campo una squadra con un piglio diverso. E i problemi da risolvere sono ancora tanti.

In Champions League, già due ko su quattro gare giocate. Per Ancelotti pesano i diversi infortuni e lo stato di forma non eccelso di diversi big, a cominciare da Mbappe. Il tecnico, inoltre, non sta riuscendo in maniera efficace nelle rotazioni. Tanto è vero che ci sono non pochi calciatori che appaiono scontenti dello scarso minutaggio. Uno in particolare potrebbe ripensare alla partenza, nel corso del mercato di gennaio, con opportunità da cogliere per la Serie A.

Milan, non solo Brahim Diaz: dal Real Madrid rispunta anche Arda Guler

Arda Guler, nel finale della scorsa stagione, aveva mostrato le sue doti e sembrava essere in ascesa nelle gerarchie. Ma in questa annata fin qui ha raccolto 12 presenze con soli 307 minuti e nessun gol. E il malumore inizia a serpeggiare.

Dopo la gara tra Turchia e Galles in Nations League, l’ex calciatore Denizli ha spiegato, su di lui: “Si sta dimostrando immaturo nelle sue azioni. Ma non è nelle stesse condizioni di quando è andato al Real Madrid, non sembra felice lì”. Si può tornare dunque a parlare dell’eventualità, da Madrid, di un prestito per dargli spazio e minutaggio, con il Milan che può tornare in lizza come già avvenuto in passato, sfruttando gli ottimi rapporti con il club spagnolo. Anche se naturalmente le condizioni dell’operazione sarebbero tutte da definire. Potrebbe arrivare addirittura il momento di una scelta, per il Diavolo, visto che in questi giorni si parla anche di un ritorno di Brahim Diaz, altro scontento finito ai margini (9 presenze per 254 minuti complessivi).