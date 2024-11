L’ex bianconero torna in Serie A: rottura col tecnico e scelta fatta

La Serie A a caccia di talenti di ritorno nel nostro campionato: dopo essere andato all’estero, un ex bianconero può essere di rientro per la rottura con l’allenatore

I pensieri, nel corso della pausa nazionali, per appassionati e addetti ai lavori tornano, quasi inevitabilmente, al calciomercato e a ciò che potrà accadere nella prossima finestra di trasferimenti. Si avvicina quella di gennaio e le grandi squadre, nostrane e non, stanno già preparando le loro mosse. Non sono da escludere colpi di scena.

Le trattative possono certamente essere indirizzate da quanto avviene in campo e fuori. Accade così che dei giocatori che hanno lasciato da tempo la Serie A possano tornare nel nostro campionato, per delle vicissitudini piuttosto particolari. Come la rottura con un allenatore, che può creare un clima decisamente poco favorevole alla permanenza nell’attuale squadra e aprire spazi per un ritorno ‘a casa’.

Tottenham, gli ex ‘italiani’ in difficoltà con Postecoglou: i tifosi vogliono Udogie

Da questo punto di vista, sta trovando delle difficoltà, almeno stando a quanto viene riportato in Inghilterra, Destiny Udogie. Giocatore su cui il Tottenham ha investito molto, ma che oggi pare in rotta con il tecnico Postecoglou.

L’ex Udinese fin qui è stato un titolare inamovibile degli ‘Spurs’, ma i media d’Oltremanica riferiscono come l’allenatore faccia fatica a trovare una intesa reale con lui e con gli altri giocatori provenienti dalla Serie A. La redazione di Calciomercato.it ha chiesto ai propri utenti, nel classico sondaggio proposto sui canali ‘X’ e Telegram, quale giocatore di coloro che, nelle fila del Tottenham, hanno militato nel nostro campionato sarebbe meglio rivedere. Sondaggio largamente vinto da Udogie, con il 48,3% dei voti. Preferenza netta rispetto ai vari Romero, Vicario e Bentancur.