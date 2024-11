Inter, infortunio Calhanoglu: diagnosi UFFICIALE dalla Turchia

Arrivano nuovi importanti aggiornamenti sulle condizioni del centrocampista nerazzurro, uscito per infortunio nel corso della sfida contro il Galles

L’Inter continua a monitorare con estrema attenzione l’evolvere della situazione relativa ad Hakan Calhanoglu, a proposito del quale trapelano importanti aggiornamenti. Con un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, infatti, la Federcalcio turca ha fornito ragguagli concreti in merito alle condizioni del centrocampista nerazzurro, uscito anzitempo nel corso del match contro il Galles.

Come si legge dalla nota diffusa dalla Federcalcio turca, Calhanoglu non ha preso porta all’allenamento che la compagine di Montella ha svolto al Kayserispor Recep Mamur per iniziare il trattamento utile a lenire il problema accusato nei giorni scorsi. Ecco il comunicato che chiama direttamente in ballo il play maker dell’Inter, le cui condizioni continuano ad essere monitorate con estrema attenzione: “(…) L’allenamento odierno è iniziato con esercizi di riscaldamento per poi proseguire con situazioni di pressing e di tiro. Nella parte finale, si è disputata la partitella sette contro sette. Il capitano Hakan Çalhanoğlu, il cui trattamento è stato avviato a causa del problema accusato nella zona inguinale, non ha preso parte alla seduta”.

Inter, problema all’inguine per Calhanoglu: le ultime dalla Turchia

Problema all’inguine, dunque, per Hakan Calhanoglu. L’Inter, intanto, continua ad osservare con attenzione l’evolvere della situazione. A tal proposito, non è escluso che il centrocampista si sottoponga ad ulteriori esami nel corso dei prossimi giorni.

Come evidenziato anche dall’ultimo scampolo di stagione, la titolarità indiscussa di Calhanoglu ne fa un vero e proprio perno nello scacchiere tattico di Simone Inzaghi. Senza le geometrie e l’abilità nelle letture del suo play maker, l’Inter sembra essere un’altra squadra. Ecco perché lo staff medico nerazzurro auspica che non si creino i presupposti per un nuovo stop per Calhanoglu, costretto a saltare (tra gli altri) anche il big match casalingo contro la Juventus. Le prossime ore, in un senso o nell’altro, risulteranno assolutamente decisive. Vi forniremo ulteriori ragguagli quando trapeleranno novità in merito.