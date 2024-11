Clima subito caldissimo a San Siro: fischi per la ‘Marsigliese’ e Theo Hernandez

Il Meazza non fa sconti alla Francia di Deschamps: fischiatissimo l’inno della nazionale transalpina prima del fischio d’inizio

Tutto esaurito a San Siro e clima caldissimo per il match tra Italia e Francia, decisivo per il primo posto di Nations League.

Il pubblico del Meazza è pronto a trascinare gli Azzurri di Spalletti, che possono permettersi anche una sconfitta di misura per staccare il pass per il primo posto nel girone. Entrambe le squadre sono già qualificate, ma la rivalità rimane sempre accesa. Il pubblico italiano non fa sconti nella fredda serata meneghina e fischia per lunghi tratti la ‘Marsigliese’ durante gli inni nazionale. I giocatori dell’Italia schierati in campo hanno cercato gli smorzare quanto stava succedendo sugli spalti, applaudendo invece le note dell’inno francese. Grande partecipazione ovviamente per l’inno di ‘Mameli’, cantato anche sulle tribune oltre che dagli Azzurri tra campo e panchina.

🏟️ #ItaliaFrancia – Fischi di San Siro per l’inno francese, con i giocatori azzurri al centro del campo che rispondono applaudendo 📲 @calciomercatoit — Giorgio Musso (@GiokerMusso) November 17, 2024

In precedenza, alla lettura delle formazioni, clima derby in quel di San Siro. Fischi per tutti i francesi a parte gli interisti Thuram e Pavard (quest’ultimo in panchina), fischiatissimo invece il milanista Theo Hernandez che si accomoda di fianco al Ct Deschamps dopo gli acciacchi fisici accusati negli ultimi giorni.