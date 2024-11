Lascia il ritiro dell’Italia, UFFICIALE: a rischio per il big match in Serie A

Dal ritiro dell’Italia, torna a casa: problemi per un giocatore della Nazionale, gli scenari per la prossima giornata di campionato

La pausa nazionali, per gli appassionati di calcio, rappresenta sempre per certi versi una sosta di sospensione emozionale, in attesa della ripresa di campionati e coppe nei quali sono impegnati i club e che attirano la maggior parte dell’interesse. Ma non si può non sottolineare come si sia risvegliato l’entusiasmo per la Nazionale, per quanto sta riuscendo a fare la truppa di Spalletti dopo il fallimentare Europeo della scorsa estate.

E’ un’Italia che nei match di Nations League sta dando il meglio di sé e che ha ottenuto un altro risultato prestigioso e importante contro il Belgio, vincendo a Bruxelles e blindando la qualificazione ai quarti di finale della competizione. Ora, manca l’ultimo tassello, la sfida casalinga contro la Francia, per suggellare il primo posto nel girone.

Sarà un bell’attendere il ritorno del campionato di calcio, nella domenica sera di San Siro, con la grande sfida ai transalpini. A proposito di Italia-Francia, è stata una partita davvero molto appassionante anche la sfida già andata in scena tra le selezioni Under 21, con il 2-2 del ‘Castellani’ di Empoli e l’Italia che ha cullato una grande vittoria, dopo essere stata avanti di due reti nel primo tempo, ma subendo nella ripresa il ritorno dei pari età francesi. Per quanto riguarda l’Under di Nunziata, però, nel prossimo match contro l’Ucraina, martedì, ci sarà un’assenza importante, che fa preoccupare anche in vista del ritorno del campionato.

Italia Under 21, Baldanzi out contro l’Ucraina: le sue condizioni

La FIGC ha infatti comunicato ufficialmente che Tommaso Baldanzi ha lasciato il ritiro ed è tornato a casa. Il giocatore così rientra nella Capitale, dove incontrerà il nuovo allenatore della Roma, Ranieri.

Per i giallorossi, in vista un match importante contro il Napoli di Antonio Conte. Le condizioni del fantasista saranno da valutare, dopo l’affaticamento muscolare accusato, per capire se potrà essere a disposizione contro gli azzurri, domenica 24 novembre, oppure no.