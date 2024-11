Infortunio e stagione finita, ma il bomber aspetta: “Non può operarsi subito”

Infortunio davvero pesante per il giocatore: “Attesa per l’operazione”, le parole del medico del club fanno chiarezza sulla situazione

Lo stop per l’attaccante è davvero pesante. Il top player del club sarà costretto a sottoporsi ad intervento chirurgico

per la rottura del legamento crociato anteriore e del menisco del ginocchio destro.

Un tegola tremenda per Mauro Icardi e il Galatasaray, che inevitabilmente sarà chiamato ad intervenire sul mercato per sostituirlo. Sull’infortunio, arrivato in occasione della sfida di Europa League contro il Tottenham, ha fatto il punto il medico della formazione turco, il dottor Yener Ince: “Quando il legamento crociato anteriore è rotto, è necessario attendere un certo periodo di tempo per prepararsi all’intervento chirurgico – riporta Galatasaray.org -. Aspetteremo quel momento e organizzeremo l’operazione dopo che l’edema osseo nel ginocchio sarà diminuito. Può camminare, c’erano molte speculazioni sul fatto che il suo legamento non fosse rotto. Il Galatasaray è un club molto serio, non faremo alcuna dichiarazione che possa fuorviare i fan.”

Galatasaray, dottor Ince: il punto sull’infortunio di Icardi

“La gravità della lesione e l’edema osseo e intra-articolare nel ginocchio variano da giocatore a giocatore, alcuni possono avere difficoltà a camminare – prosegue il dottor Yener Ince -, ma spesso non c’è una situazione che renda troppo difficile camminare per il paziente. Il fatto che Mauro Icardi camminasse quel giorno non significa che i suoi legamenti non si fossero rotti. Vorrei che non fosse così, ma si è rotto, insieme a una lesione del menisco. C’è inoltre ache un danno al compartimento postero-laterale del ginocchio. Sfortunatamente, l’intervento chirurgico è necessario, e lo pianificheremo”.