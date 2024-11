Firma a zero con la grande rivale: dalla Juve all’Inter, cambia tutto

Difensore forte ed esperto con il contratto in scadenza a giugno. Le ultime sul calciomercato di nerazzurri e bianconeri

È sempre calciomercato e, in qualche modo, derby d’Italia. Inter contro Juventus, ripartendo da Jonathan David e finendo con un altro calciatore straniero in scadenza di contratto al termine di questa stagione. Un nome, un obiettivo difficile da raggiungere per entrambe.

Parliamo di Jonathan Tah, uno dei pilastri del Bayer di Xabi Alonso che l’anno scorso ha dominato e stravinto la Bundesliga senza sconfitte. L’unica stagionale, e questo è un orgoglio per noi, è arrivata contro l’Atalanta in finale di Europa League.

Ventinove anni a febbraio, Tah non rinnoverà il contratto che termina il 30 giugno. La decisione è stata presa da tempo, già verso la fine dell’anno passato. Il centrale tedesco di origini ivoriane avrebbe voluto lasciare Leverkusen in estate, aveva un accordo col Bayern Monaco che, non a caso, rimane una delle principali candidate all’acquisizione del suo cartellino.

L’altra, come conferma ‘Sky Sports De’, è il Barcellona. I blaugrana hanno un legame molto forte col suo agente, il potentissimo Pini Zahavi. L’allenatore dei blaugrana, Hansi Flick, fa parte della sua scuderia. Così come Robert Lewandowski. Il Barça è tuttora in acque agitate dal punto di vista finanziario, per questo negli ultimi anni ha spesso fatto ricorso al mercato dei parametri zero.

Jonathan Tah obiettivo (a zero) in salita per Inter e Juventus

La fonte teutonica sostiene che Tah sia indeciso, ma che la scelta finale ricadrà proprio su una tra Bayern e Barcellona. Ma occhio pure al Real Madrid, considerato che il sostituto di Ancelotti sarà probabilmente Xabi Alonso.

Nel calciomercato può succedere di tutto, perciò non bisogna dare battuta la Premier, così come Inter e Juventus. Per le due big italiane, tuttavia, c’è pure l’ostacolo economico.

Tah potrebbe chiedere infatti non meno di 5/6 milioni netti a stagione e un contratto di almeno quattro anni. Parliamo al lordo di un investimento di 40/50 milioni per un calciatore difficilmente rivendibile.

Il tutto senza contare le commissioni, che non sarebbero basse visto il calibro dell’entourage del difensore, che ha comunque un legame con l’Italia essendo sposato con una donna italiana. “La sua famiglia è tutta tifosa del Milan“, rivelò prima della sfida di Champions coi rossoneri di Fonseca.