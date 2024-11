Ritorno in Serie A, Chiesa tra Inter e Milan: il nuovo blitz ribalta il derby

Il futuro dell’ex jolly della Juventus potrebbe essere ancora in Serie A: il duello può cambiare le carte in tavola

L’avventura di Federico Chiesa con la maglia del Liverpool, almeno fino a questo momento, non è affatto decollata. Come evidenziato in più di una circostanza da Arne Slot, l’esterno offensivo è ancora indietro di condizione. Il minutaggio che l’ex allenatore del Feyenoord ha ritagliato al figlio d’arte, del resto, è assolutamente emblematico. 59 minuti in Carabao Cup contro il West Ham e uno scampolo di partita contro il Milan. 77 minuti complessivi, poi il vuoto.

È proprio questo il motivo per il quale, in tempi e in modi diversi, alcuni tifosi del Liverpool hanno cominciato ad interrogarsi sulla reale bontà dell’operazione messa a segno dai Reds in estate. I dodici milioni più tre di bonus corrisposti alla Juventus per l’acquisto a titolo definitivo di Chiesa, che ha apposto la sua firma su un contratto da circa 7 milioni di euro a stagione, non convincono. Da qui la possibilità di un prestito secco. Ipotesi che, benché venga continuamente smentita d’Oltremanica, potrebbe improvvisamente prendere quota nel caso in cui si materializzassero i presupposti propizi. Le big di Serie A a cui Chiesa è stato accostato in tempi diversi, del resto, continuano a monitorare l’attenzione. Tra queste c’è sicuramente l‘Inter, che dopo non aver affondato il colpo in estate per una serie di motivi, potrebbe ritornare sui suoi passi e regalarsi una chance in occasione del mercato di riparazione.

Calciomercato Inter, il piano dei nerazzurri per anticipare la concorrenza

Del resto – se si escludono gli ottimi segnali lanciati da Marcus Thuram in questo inizio di stagione – il reparto offensivo dell’Inter ha messo in mostra qualche difficoltà a trovare un’accettabile continuità di rendimento. Ecco perché Marotta e Ausilio potrebbero muoversi con largo anticipo per affondare il colpo per Chiesa, a patto però che il Liverpool apra alla formula del prestito. Commentando i nuovi segnali che l’Inter ha lanciato a Chiesa, Alfio Musmarra di ‘TeleLombardia’ ha evidenziato dei dettagli tutt’altro che trascurabili:

“Si registrano nuovi contatti tra l’Inter e Federico Chiesa che a Liverpool non trova spazio. I dialoghi proseguono ma va trovato un punto d’incontro sulla questione ingaggio”. Come già anticipato in precedenza, però, quello nerazzurro non è il solo club sulle tracce del figlio d’arte, che continua ad essere accostato non solo al Milan ma anche alla Roma, con il Napoli sullo sfondo. Staremo a vedere cosa succederà.