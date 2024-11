Theo Hernandez flop e ansia rinnovo: “Brutta figura” | VIDEO CM.IT

Intervento in esclusiva sul sul canale Youtube di Calciomercato.it: nel mirino finisce il difensore francese

Un Milan a due facce che nel corso di questa stagione sembra essere un po’ troppo un’abitudine. Dopo la grande prova contro il Real Madrid è arrivata la deludente prestazione contro il Cagliari. Un pareggio arrivato all’ultimo grazie al gol di Zappa a pochi minuti dal termine.

Un pari di cui si è parlato anche nel primo episodio di Zona Rossonera, trasmissione settimanale in onda sul canale Youtube di Calciomercato.it interamente dedicata al Milan. Ospite della trasmissione il giornalista del ‘Corriere della Sera’ Carlos Passerini. “Un Milan che ha giocato forse al 10%. Due tra i pochissimi che si sono salvati sono Leao e Reijnders, altri hanno giocato una gara inaccettabile a tre giorni di distanza da una gara meravigliosa, la migliore partita dell’anno. Così il Milan fa fatica ad andare avanti, il rischio è restare fuori dalla zona Champions” ha sottolineato il giornalista.

Milan, ESCLUSIVO Passerini: “Theo la principale delusione, credo incida anche il contratto”

Passerini si è poi soffermato sulla deludente stagione di Theo Hernandez e di tutto il reparto difensivo: “Spero di vedere contro la Juventus un Theo Hernandez che abbiamo visto poche volte in stagione. La realtà è che è dall’inizio di questa stagione che sta deludendo, è sicuramente la principale delusione di questa stagione, ma credo ci sia anche l’aspetto contrattuale”.

Il contratto del francese scade nel giugno 2026 “E non sono stati fatti passi avanti – precisa Passerini – Questi aspetti non aiutano, anche a trovare quella continuità che è fondamentale. Theo sta giocando sotto standard e più che errori tecnici ci vedo tanti errori di atteggiamento. Tra espulsioni a fine partita, scenate nel cooling break, rigori rubati ai compagni ha fatto brutta figura. Ha un talento enorme, lui e Leao sono forse i due con più talento in squadra, che però deve trovare continuità altrimenti rischia di diventare incompiuto. In questo momento qualche volta non mi sorprenderebbe se non giocasse nel Milan”.

Capitolo difesa: “Mi aspettavo qualcosa di più. Morata ha leadership, Chukwueze sta dando buone sensazioni, Fofana avrebbe bisogno di un’alternativa, ma tutti mi stanno piacendo dalla metà campo in su. La delusione è la difesa, 14 gol subiti sono troppi. Non sono una media per la vittoria dello scudetto. Tutta la difesa tranne Gabbia, che è il giocatore più solido, sta deludendo. Tomori non sta giocando bene da tempo, Pavlovic ha qualità ma deve calarsi nel campionato italiano e ho capito perché Fonseca lo ha lasciato in panchina. Emerson è in difficoltà, di Theo ne abbiamo parlato. Basta vedere i numeri per capire che la difesa fa acqua da tutte le parti”.

In chiusura il giornalista ha parlato anche di mercato, legato sempre al francese: “Per il mercato son convinto che le priorità siano un vice-Fofana e un vice-Theo, serve da tempo un terzino sinistro, credo sia stata un po’ sottovalutata come necessità. Potrebbe servire anche una prima punta in più. Hanno fatto benissimo a far giocare Camarda ma non può sopportare tutto il peso. Abraham penso sia un buon acquisto, ma se tu trovassi un attaccante in più non sarebbe male. Frendrup è davvero un bel profilo. Zirkzee? Bella suggestione ma fatico a pensare ad un ritorno in Italia a gennaio. Al Milan potrebbe bastare un attaccante che dia una mano a Morata“.